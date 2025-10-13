Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Cüneyt Mete’den sürpriz hamle! İşte yeni hali...

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete’den sürpriz hamle! İşte yeni hali...

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete, yıllardır alışık olduğumuz imajını tamamen değiştirdi. Ekranlarda uzun süredir bıyıklı ve sakallı haliyle gördüğümüz oyuncu, bu görünümüne veda ederek hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 08:29
Ünlü oyuncu Cüneyt Mete, imajını yeniledi.

Uzun süredir bıyıklı haliyle ekrana gelen Mete, bıyıklar ve sakalları kesti.



"Yaşar karakterinden Cüneyt Mete'ye dönüşüm tamamlandı" diyerek sosyal medyada yeni halini paylaşan sanatçı gündem oldu.

İŞTE YENİ HALİ!

Mete, "3 sezon Aşk ve Mavi, 4 sezon Kardeşlerim ve son olarak 2 sezon Can Borcu dizisinde, toplamda 9 yıldır sürekli çalışıyorum. Hepsi birbirinden güzel projelerdi. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Yeni dizi için çok özel bir şey olmazsa Eylül 2026'ya kadar dinleneceğim" dedi.

Öte yandan 'Yeni Gelin' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Şilan Makal, oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

Ünlü isim, 4 yıldır evli olduğu eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddialarıyla bir süredir gündemdeydi.

Şilan Makal son olarak bambaşka bir konuyla magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü isim gittiği imaj değişikliği ile sosyal medyada olay oldu.

Kakül kestiren Makal, aynı zamanda saç rengini de açtırarak kendisine farklı bir hava kattı.

O anları takipçilerinin beğenisine sunan Makal, sevenlerinden tam puan aldı.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.