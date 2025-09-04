Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM: AĞRIM VAR!

Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım.. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere

Ve sen her zaman yanımda olduğun için iyi ki varsın kız kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.