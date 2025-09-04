Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, 27 yaşına girdi. Sadece kariyeri değil Galatasaylı yıldız fulbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşk ile gündemde olan Özkan, doğum günü pozlarını Instagram sayfasından paylaştı. Doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, ardı ardına yayınladığı karelerine 'Tatlı 27' notunu düştü. Özkan'ın, oyuncu Serkan Tınmaz ile bu pozunu paylaşması ise dikkat çekti. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Daha önce ilişkilerini sonlandıran çiftten Özkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye geçtiğimiz günlerde dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun maçta gol attıktan sonra yaptığı kalp hareketinin emojisini, Devrim Özkan'ın Lucas'ın fotoğrafıyla birlikte paylaşması barışma iddialarını güçlendirmişti. Aynı zamanda ayrılık döneminde birbirlerini takipten çıkan çiftin, kısa süre önce yeniden sosyal medyada takipleşmeye başladığı görüldü. ŞAŞIRTAN GELİŞME! Taraflardan barışmayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken bugün ikilinin ilişkisinde yepyeni ve bir o kadar da şaşırtan gelişme yaşandı. BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR Ünlü futbolcu ve Özkan'ın birbirini sosyal medyada yeniden takipten çıktığı görüldü. AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULAYAN O HAMLE! Ünlü çiftin bu hamlesi yeniden ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. DEVRİM ÖZKAN DÜN AYRILDI BUGÜN AMELİYAT OLDU Dün Galatasaraylı futbolcudan ayrılan Devrim Özkan, ardından ise ameliyat olduğunu duyurmuştu. HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM: AĞRIM VAR! Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, 'Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım.. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere YENİ TARZIYLA ŞAŞIRTTI! 'İYİLEŞİLDİ GİBİ'