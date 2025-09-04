Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Galatarasay'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Devrim Özkan 27 yaşında girdi. Özkan'ın doğum günü karelerindeki sürpriz isim de dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:19
Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, 27 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Sadece kariyeri değil Galatasaylı yıldız fulbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşk ile gündemde olan Özkan, doğum günü pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, ardı ardına yayınladığı karelerine 'Tatlı 27' notunu düştü.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Özkan'ın, oyuncu Serkan Tınmaz ile bu pozunu paylaşması ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Daha önce ilişkilerini sonlandıran çiftten Özkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye geçtiğimiz günlerde dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Yıldız futbolcunun maçta gol attıktan sonra yaptığı kalp hareketinin emojisini, Devrim Özkan'ın Lucas'ın fotoğrafıyla birlikte paylaşması barışma iddialarını güçlendirmişti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

Aynı zamanda ayrılık döneminde birbirlerini takipten çıkan çiftin, kısa süre önce yeniden sosyal medyada takipleşmeye başladığı görüldü.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

ŞAŞIRTAN GELİŞME!

Taraflardan barışmayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken bugün ikilinin ilişkisinde yepyeni ve bir o kadar da şaşırtan gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ünlü futbolcu ve Özkan'ın birbirini sosyal medyada yeniden takipten çıktığı görüldü.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULAYAN O HAMLE!

Ünlü çiftin bu hamlesi yeniden ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

DEVRİM ÖZKAN DÜN AYRILDI BUGÜN AMELİYAT OLDU

Dün Galatasaraylı futbolcudan ayrılan Devrim Özkan, ardından ise ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM: AĞRIM VAR!

Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım.. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere
Ve sen her zaman yanımda olduğun için iyi ki varsın kız kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

YENİ TARZIYLA ŞAŞIRTTI!
Ameliyatının ardından tarz değişikliğine de giden Devrim Özkan, takipçilerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan 27 yaşına bastı! Doğum gününde sürpriz isimle şaşırttı

"İYİLEŞİLDİ GİBİ"
Ünlü oyuncu yeni saçlarını paylaştığı gönderisine, "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin" notunu düştü. Yeni tarzı ise magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.