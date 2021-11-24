Ünlü oyuncu Ezgi Mola isyan etti! ‘O iddia annemi ağlattı’

Ezgi Mola'nın sette çalıştığı sırada bindiği asansöre sıkıştığı ve ayağının koptuğu haberleri çıkmıştı. Ezgi Mola, "Bu iddiaların çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum. Annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Sette olduğum için telefonu açamadım, annem bayılıp yere düşmüş" dedi.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada hakkında çıkan "Bacağının asansör kapısına sıkıştığı ve koptuğu" yönünde çıkan haberlere isyan etti.
Arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkan, döndüğünde ise asansörde kaldığı iddia edilen oyuncu, bacağının koptuğu başlığıyla verilen haber hakkında konuştu.
Ezgi Mola, annesi ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yaşadığı korkuyu anlattı.
"ÇOK ACIMASIZVE TERBİYESİZCE"
Sette çalıştığı sırada asansöre bindiği ve sıkışarak ayağının koptuğu haberleri çıkan Ezgi Mola, "Çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum, annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ben de sette olduğum için telefonu açamadım, birisi arayıp söylemiş ve annem bayılıp yere düşmüş" dedi.