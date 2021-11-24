Ünlü oyuncu Ezgi Mola isyan etti! ‘O iddia annemi ağlattı’

"ÇOK ACIMASIZVE TERBİYESİZCE"

Sette çalıştığı sırada asansöre bindiği ve sıkışarak ayağının koptuğu haberleri çıkan Ezgi Mola, "Çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum, annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ben de sette olduğum için telefonu açamadım, birisi arayıp söylemiş ve annem bayılıp yere düşmüş" dedi.