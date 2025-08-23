Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! "Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı"

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! "Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı"

Magazin camiasında kadınların ardı ardına yaptığı ifşa paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında şoke eden bir taciz iddiası ortaya atıldı. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti. "Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" diyen Bozyel'in ardından oyuncu Ak da açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:48
Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında magazin gündemine bomba gibi oturan bir suçlama geldi.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, gençlik yıllarında yaşadığı bir olayı anlatarak, oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiasında bulundu.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

BAŞIMA SİLAH DAYAYARAK...

Bozyel ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak için, "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" dedi.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Bozyel, şu sözleri kullandı:

"Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı için ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence. Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. 'Ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun."

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

MEHMET YILMAZ AK'TAN AÇIKLAMA

Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

"Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim"

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

Bir taciz iddiası da genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan geldi. Akkaya, sosyal medya hesabından Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek mesajlarını ifşa etti.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı "Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar" mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti. Mesajlarda Akkaya'nın oyuncuya "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" karşılığını verdiği görüldü. Akkaya'nın tacize uğradığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.