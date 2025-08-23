Trend
Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması! "Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı"
Magazin camiasında kadınların ardı ardına yaptığı ifşa paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında şoke eden bir taciz iddiası ortaya atıldı. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti. "Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" diyen Bozyel'in ardından oyuncu Ak da açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:48