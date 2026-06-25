Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Ünlü oyuncular Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu, sahil kenarında voleybol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Deniz kıyısında gerçekleşen keyifli buluşmada oyuncuların neşeli halleri objektiflere yansıdı. Peki oyuncu Burak Berkay Akgül'ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Yakışıklı oyuncu aslen Edirneli olup, İstanbul'da doğup büyümüştür. İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri... AHSEN EROĞLU Çorlu BURAY Kıbrıs DİREN POLATOĞULLARI Tunceli KENAN İMİRZALIOĞLU 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. AFRA SARAÇOĞLU SİNEM KOBAL KIVANÇ TATLITUĞ Adana KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir HANDE ERÇEL Bandırma MERT YAZICIOĞLU İstanbul DİLAN ÇİÇEK DENİZ Sivas SILA TÜRKOĞLU SERENAY SARIKAYA Ankara ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. PINAR DENİZ Adana HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy ÇAĞATAY ULUSOY BURCU ESMERSOY İstanbul FEYYAZ ŞERİFOĞLU BİGE ÖNAL İstanbul AYÇA AYŞİN TURAN Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır MİRAY DANER İstanbul BUĞRA GÜLSOY Ankara FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik KEREMCEM Muğla - Milas BURCU BİRİCİK Muğla-Elmalı SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar ASLI ENVER Kıbrıs ALİŞAN Bingöl MERT RAMAZAN DEMİR Van SEDA SAYAN SİBEL CAN Karagümrük-İstanbul DEMET AKALIN Kocaeli CEMRE BAYSEL İzmir GÜZİDE DURAN EMİNE ÜN İstanbul AYTAÇ ŞAŞMAZ Manisa