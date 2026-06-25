Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Ünlü oyuncular Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu, sahilde voleybol oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Deniz kenarında neşeli anların yaşandığı etkinlikte, oyuncuların enerjisi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:04
Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Ünlü oyuncular Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu, sahil kenarında voleybol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Deniz kıyısında gerçekleşen keyifli buluşmada oyuncuların neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

Peki oyuncu Burak Berkay Akgül'ün nereli olduğunu biliyor musunuz?

Yakışıklı oyuncu aslen Edirneli olup, İstanbul'da doğup büyümüştür.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

AHSEN EROĞLU

Çorlu

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

BURAY

Kıbrıs

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi.

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

PINAR DENİZ

Adana

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Ünlü oyuncular karşı karşıya! Burak Berkay Akgül, Esra Ruşan ve Ahsen Eroğlu...

BİGE ÖNAL

İstanbul