Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: "Sensiz kutlamak ne acı!"

"Billie ve Georgia, bu sözler sizin için. Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim, ama denedim. Genel olarak, çok eğlendik, değil mi? Billie ve Georgia, siz benim kalbimsiniz. Siz benim her şeyimsiniz. İyi geceler. Seni seviyorum. Bunlar son sözlerim."