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Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: "Sensiz kutlamak ne acı!"

Geçtiğimiz şubat ayında amansız bir hastalığa yenik düşerek milyonları yasa boğan dünyaca ünlü aktörün ardından gelen ilk Babalar Günü, geride bıraktığı ailesini paramparça etti… Eski eşinin sosyal medyada paylaştığı o kare ve altına yazdığı feryat dolu sözler okuyanların boğazını düğümledi!

Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:05
Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

Grey's Anatomy ve Euphoria gibi dünya çapında izlenme rekorları kıran dizilerin yıldızı, ALS teşhisi konulduktan yaklaşık bir yıl sonra, geçtiğimiz şubat ayında henüz 53 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

Genç yaşta gelen bu zamansız ölüm, sadece ekran başındaki milyonlarca hayranını yasa boğmakla kalmadı; geride bıraktığı ailesini de adeta darmadağın etti. Ünlü oyuncunun vefatının ardından, tüm aileyi derinden sarsacak o buruk dönem başladı.

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

ÖLÜMÜN ARDINDAN GELEN EN ACI PAYLAŞIM

Babasız kalan 16 yaşındaki Billie Beatrice ve 14 yaşındaki Georgia Geraldine için hayatlarının en zor pazar günü kapıdaydı.

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Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

Babalarının vefatından sonraki bu ilk Babalar Günü, geride kalanlar için adeta bir burukluk simgesine dönüştü. Acılı anne, küçük kızlarının babalarının yokluğunda oturduğu derin bir yalnızlık içeren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

Instagram Hikayelerinde yayınladığı, bandajlı kırmızı bir kalp emojisiyle süslediği o feryat dolu mesajında, "Bugün kızlarım için çok üzülüyorum. Bu, gelecekte yaşayacağımız birçok üzüntülü özel günün ilki. Eric'in her gün onları koruduğunu biliyorum." ifadelerini kullanarak acısını tüm dünyayla paylaştı.

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

"SİZ BENİM HER ŞEYİMSİNİZ"

Büyük vedanın ardından, ünlü aktörün ölmeden aylar önce gizlice stüdyoya girerek iki kızı için son derece kişisel ve duygusal bir vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Basında yer alan bilgilere göre, 50 dakikalık "Ünlü Son Sözler: Eric Dane" adlı bu özel kayıt, yalnızca aktörün vefatından sonra yayınlanması şartıyla Brad Falchuk ile gerçekleştirilmişti.

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

Röportajın sonlarına doğru doğrudan kameraya, kızlarının gözlerinin içine bakar gibi konuşan ünlü isim, şu sözlerle herkesi gözyaşlarına boğdu:

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

"Billie ve Georgia, bu sözler sizin için. Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim, ama denedim. Genel olarak, çok eğlendik, değil mi? Billie ve Georgia, siz benim kalbimsiniz. Siz benim her şeyimsiniz. İyi geceler. Seni seviyorum. Bunlar son sözlerim."

Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: Sensiz kutlamak ne acı!

"ARAMIZDA ÇOK FAZLA SEVGİ VAR"

Hayata gözlerini yummadan önce, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan eşi hakkında da samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, ayrı evlerde yaşadıkları dönemde çocuklarıyla çok zaman kaybettiklerini kabul etmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör