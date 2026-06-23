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Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: "Sensiz kutlamak ne acı!"
Ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk Babalar Günü... Eski eşten ağlatan paylaşım: "Sensiz kutlamak ne acı!"
Geçtiğimiz şubat ayında amansız bir hastalığa yenik düşerek milyonları yasa boğan dünyaca ünlü aktörün ardından gelen ilk Babalar Günü, geride bıraktığı ailesini paramparça etti… Eski eşinin sosyal medyada paylaştığı o kare ve altına yazdığı feryat dolu sözler okuyanların boğazını düğümledi!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:05