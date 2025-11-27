Trend
Ünlü oyuncuya 3 yıla kadar hapis istendi: Meral Kaplan'a 'ruhsatsız sağlık merkezi' davası! Halkı yanıltmakla suçlandı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezini mercek altına aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, merkezde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını iddia etti. Savcılık, ünlü sunucu hakkında 3 yıla kadar hapis istedi.
27.11.2025 06:04