Ünlü oyuncuya 3 yıla kadar hapis istendi: Meral Kaplan’a ’ruhsatsız sağlık merkezi’ davası! Halkı yanıltmakla suçlandı...

TIBBİ CİHAZ DEĞİL

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 20 Mart 2025 tarihinde görülen duruşmada şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Merkez sahibi Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu.