Ünlü oyuncuya şok suçlama! Sahte polis rozetiyle araç kaçırdı: Savunması "yok artık" dedirtti
Ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında skandal iddia! Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması herkesi şaşkına çevirdi. Polis rozetini neden taşıdığını açıklayan oyuncu sözleriyle adeta "yok artık" dedirtti.
Giriş Tarihi: 19.09.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:31