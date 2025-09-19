Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncuya şok suçlama! Sahte polis rozetiyle araç kaçırdı: Savunması "yok artık" dedirtti

Ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında skandal iddia! Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması herkesi şaşkına çevirdi. Polis rozetini neden taşıdığını açıklayan oyuncu sözleriyle adeta "yok artık" dedirtti.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 19.09.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:31
Oyuncu Emre Bulut'un başı, 15 yıllık arkadaşı ile derde girdi. İddiaya göre Bulut, arkadaşı A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu söylemesi üzerine kendisinden emanet olarak aracını istedi.

Aracını Bulut'a veren A.U. bir süre sonra Bulut'a ulaşamadı ve kendisinden şikayetçi oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. İddiaları reddeden Bulut, serbest bırakıldı.

Tokat'ta bulunan bir hastane çalışanı A.U. (41), ünlü oyuncu Emre Bulut ile 15 yıldır tanışıyordu.

İddiaya göre ünlü oyuncu, komiser olduğunu söyleyerek ve polis rozeti göstererek, Amasya'ya gitmek için A.U.'dan geçici olarak aracını istedi. Aracını hastane otoparkında Bulut'a veren A.U. Bulut' u uzun süre bekledi. Ünlü oyuncunun telefonları da açmaması üzerine durumdan şüphelenen A.U., Emre Bulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncuya 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ASLA POLİS OLDUĞUMU SÖYLEMEDİM"
Hakkında yakalama kararı da çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Bulut, savunmasında, A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi."

"Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır." ifadelerini kullandı.

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini ise oyuncu olduğu için üzerinde bulundurduğunu söyleyerek beraatını istedi.

SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise Oyuncu Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verildi. Dava ertelendi.