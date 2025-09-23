Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal'ın yeni imajı olay oldu!

Bir dönem futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile boşanacağı iddia edilen Şilan Makal, uzun süredir magazin gündeminde yer almıştı. Makal şimdi ise yaptığı imaj değişikliği ile dikkatleri üzerine çekti.