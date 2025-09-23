Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal'ın yeni imajı olay oldu!

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal'ın yeni imajı olay oldu!

Bir dönem futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile boşanacağı iddia edilen Şilan Makal, uzun süredir magazin gündeminde yer almıştı. Makal şimdi ise yaptığı imaj değişikliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:32
Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

'Yeni Gelin' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Şilan Makal, oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Ünlü isim, 4 yıldır evli olduğu eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddialarıyla bir süredir gündemdeydi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Şilan Makal son olarak bambaşka bir konuyla magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Ünlü isim gittiği imaj değişikliği ile sosyal medyada olay oldu.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Kakül kestiren Makal, aynı zamanda saç rengini de açtırarak kendisine farklı bir hava kattı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

O anları takipçilerinin beğenisine sunan Makal, sevenlerinden tam puan aldı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti.

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmemiştiniz! Şilan Makal’ın yeni imajı olay oldu!

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı.