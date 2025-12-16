Trend Galeri Trend Magazin Ünlü sanatçı Coşkun Sabah imajını değiştirdi!

Bir süre yumurta sektöründe faaliyet gösteren ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, imajını değiştirdi. İşte 73 yaşındaki usta sanatçının son hali...

Giriş Tarihi: 16.12.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:32
Bir süre yumurta sektöründe faaliyet gösteren Sabah'ın, ortağı tarafından maddi zarara uğratıldığı da kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen üretimi sürdürmeye çalışan sanatçı, artan zorluklar karşısında bu alanda devam etmeme kararı aldı.

"MÜZİĞİ TERCİH ETTİM"

Katıldığı bir davette konuşan Coşkun Sabah, tavukların belirli bir süreden sonra verimden düştüğünü ve yeniden yatırım gerektirdiğini belirterek, bu noktada yumurta üretimini bırakmayı seçtiğini söyledi. Sabah, müzik sektörünün kendisi için daha sürdürülebilir bir alan olduğunu dile getirdi.

73 yaşındaki ünlü sanatçının yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının önünü kestiren Sabah'ın son hali takipçileri tarafından beğenildi.

Yaptırdığı gençleşme operasyonları ile gündeme gelen Cenk Eren, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır saçlarını kısa tutan sanatçı, radikal bir karar alarak uzatmaya başladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, "Artık saçlarımı uzatıyorum, konu tartışmaya kapalı" notunu düştü.

Ünlü şarkıının yeni hali kimi takipçisi tarafından beğenilirken kimisi tarafından da eleştirildi.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Küçük yaşta çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, yıllar içinde başarı basamaklarını tırmandı.

Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, adından sıklıkla söz ettiriyordu.

Genç şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından radikal bir değişime imza attığını paylaşmıştı.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Tilki, saçlarını koyu renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının bu değişiminin nedeni herkes tarafından merak ediliyordu.

"BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: "Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."

YASMİN ERBİL

Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazeledi.

Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti.

Erbil daha da sarışın oldu.

İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ

BENGÜ

Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi.

Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI...

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.