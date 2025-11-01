Trend Galeri Trend Magazin "Yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy fit formunun sırrını verdi! Bakın ışıldayan güzelliğini neye borçlu!

Muazzez Ersoy, sosyal medyada kendi şarkılarını seslendiren siyahi hayranı Ndubuisi Christopher Akpuru ile bir araya geldi. Ersoy, buluşmada gazetecilerin fit formunun ve yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını cevap verdi.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 07:52
Sağlığına dikkat ettiğini söyleyen 67 yaşındaki sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendimi korumaya çalışıyorum. Ayıptır söylemesi giydiklerim small. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Daha çok meyve sebze severim. Diyetisyenim yok, gerek de görmüyorum. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum.

Muhteşem bir doktorum var, bana özel vitaminler öneriyor, kan testleri yapıyor. O bana çok iyi geliyor. Aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım. Güzelliğim anam ile babamdan kalma. Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım."

GÜZELLİK SIRRI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve Can Borcu dizisinde rol alan MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu. Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

Scarlett Johansson, hem güzelliği hem de fit görünümüyle yıllardır Hollywood'un en dikkat çeken isimlerinden biri. 40 yaşındaki oyuncu, formunu korumanın sırrını ise sağlıklı yaşam alışkanlıklarında buluyor.

Scarlett Johansson'un beslenme düzeninde aralıklı oruç önemli bir yer tutuyor. Genellikle günde 12 ila 15 saat boyunca oruç tutan oyuncu, bu yöntemle metabolik sağlığını desteklerken yağ kaybını da hızlandırıyor. Öğünlerinde ise yağsız et, yumurta ve baklagiller gibi protein kaynaklarına öncelik veriyor. Sofrasından hiçbir zaman eksik etmediği tek yiyecek ise peynir...

Johnson, verdiği bir röportajda spor programının güç antrenmanları, kas geliştirme ve kondisyon çalışmalarının bir araya gelmesinden oluştuğunu söyledi. Kas geliştirme egzersizlerinin kas büyümesine odaklandığını, kondisyon çalışmalarının ise vücudu kısa sürede yoğun tempoya soktuğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve disiplinli antrenman sayesinde 40 yaşında hala zirvede olan Scarlett Johansson, Hollywood'un en fit ve güçlü kadın oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

ASLI ENVER

SERENAY SARIKAYA

