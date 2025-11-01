Trend
"Yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy fit formunun sırrını verdi! Bakın ışıldayan güzelliğini neye borçlu!
Muazzez Ersoy, sosyal medyada kendi şarkılarını seslendiren siyahi hayranı Ndubuisi Christopher Akpuru ile bir araya geldi. Ersoy, buluşmada gazetecilerin fit formunun ve yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını cevap verdi.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 07:52