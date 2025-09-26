Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Buray turnayı gözünden vurdu! Bakın kiminle evleniyor! Bu hafta sonu kız istemeye gidiyor...

Ünlü şarkıcı Buray'dan sürpriz haber geldi. Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı mutluluğu sonunda buldu. Buray, iş dünyasının köklü ailelerinden Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı'nın kızları Mina Soyak'ı bu hafta sonu istemeye gidiyor.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:46
Cemiyet ve magazin gündemine damga vuran aşk haberi ünlü şarkıcı Buray'dan geldi. Daha önce başından Avustralya'da yaptığı 7 yıllık bir evlilik geçen Buray evleniyor.

İkilinin ilişkisi uzun süredir gözlerden uzak yaşansa da, sosyal medyadaki ipuçları dikkatimden kaçmadı. Çiftin birbirini takip etmesi ve paylaşımlarına attıkları beğeniler, aşkın ilk sinyallerini vermişti.

BU HAFTA SONU KIZ İSTEMEYE GİDİYOR

Hürriyet'ye yer alan habere göre ünlü şarkıcı Buray, iş dünyasının köklü ailelerinden Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı'nın kızları Mina Soyak'ı bu hafta sonu istemeye gidiyor.

Mina Soyak yalnızca köklü bir ailenin kızı değil; aynı zamanda kreatif bir ajansın ve bir giyim markasının kurucusu olarak iş ve moda dünyasında da kendine sağlam yer edinmiş başarılı bir girişimci.

Peki Mina Soyak ile evlilik haberiyle gündem olan ünlü şarkıcı Buray'ın nereli olduğunu biliyor musunuz?

15 Haziran 1984 yılında Lefkoşa'da, yani Kıbrıs'ta dünyaya geldi.

