Ünlü şarkıcı Buray turnayı gözünden vurdu! Bakın kiminle evleniyor! Bu hafta sonu kız istemeye gidiyor...
Ünlü şarkıcı Buray'dan sürpriz haber geldi. Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı mutluluğu sonunda buldu. Buray, iş dünyasının köklü ailelerinden Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı'nın kızları Mina Soyak'ı bu hafta sonu istemeye gidiyor.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:46