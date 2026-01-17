Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Ceylan'dan şaşırtan estetik itirafı! "Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor asla yaptırmıyorum"

Ünlü şarkıcı Ceylan'dan şaşırtan estetik itirafı! "Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor asla yaptırmıyorum"

Giriş Tarihi: 17.01.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:34
Ünlü şarkıcı Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi.

"Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı.

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'
Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten."

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

