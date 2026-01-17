Trend
Ünlü şarkıcı Ceylan'dan şaşırtan estetik itirafı! "Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor asla yaptırmıyorum"
Ünlü şarkıcı Ceylan, estetikle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Kameraların yüzü olduğundan daha şiş gösterdiğini söyleyen sanatçı, bu nedenle estetik müdahalelere sıcak bakmadığını ifade etti. Ceylan'ın bu samimi itirafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:34