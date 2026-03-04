Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Demet Akalın imajını tamamen yeniledi! İşte ünlü şarkıcını yeni pozları!

Pop müziği ünlü ismi Demet Akalın, bugün Gökhan Özen'le birlikte stüdyoya yeni şarkısı için girdi. Demet Akalın yeni şarkısı öncesinde imajını da yeniledi. İşte Demet Akalın'ın yenilenmiş o imajı!

Giriş Tarihi: 04.03.2026 23:39
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni şarkısı için Gökhan Özen'le stüdyoya girdi.

DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ!

Ünlü şarkıcı, yeni şarkısının müjdesini sosyal medyada hayranlarına verirken bir de sürpriz yaptı.

YENİ ŞARKIYA YENİ İMAJ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni şarkısı öncesinde imajını da tamamen yeniledi.

HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü şarkıcı yeni imajı ve Gökhan Özen'le bir paylaşım yaparak hayranlarına müjdeyi verdi.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı.

KIZIYLA POZ VERDİ

Demet Akalın ardından kızıyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

"Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

LVBEL C5

Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyadı.

Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

Lvbel C5'e takipçilerden, "Bu tarz sana hiç yakışmamış", "Para var imaj yok" ve "Neden böyle bir değişikliğe gittin?" gibi yorumlar geldi.

Makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz'ün doğallığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, büyük bir hamlesi de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 'Yalan Dünya' ve 'Annem' dizileriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Vuslateri, bu kez rol aldığı projelerle değil, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu bir süredir kızı Asya Mone'yle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak Vuslateri bu sefer farklı bir konuyla adından söz ettirdi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

Koyu saçlarına veda eden Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı.

Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Gonca Vuslateri sevenlerinden birçok beğeni aldı.

ESRA ŞANGÜNALP

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için cesur bir değişime imza attı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Mahinur karakterini canlandıran Şengünalp, rolüne hazırlanırken imajını yenilemeyi tercih etti.

Yeni projesi öncesinde saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, bu değişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Şengünalp'in radikal görünüm değişikliği kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları da oyuncunun yeni tarzını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Dizinin ilk bölümü için nefesler tutulurken Mahinur karakterinin hikayedeki yeri ve Şengünalp'in performansı şimdiden izleyicilerde merak uyandırdı.

ŞARKICI LARA

2000'li yıllara damga vuran isimlerden Lara, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettirmişti.

Yapılan kontrollerde beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcının, sürecin ardından derin bir nefes almasını sağlayan haber gelmiş ve kitlenin iyi huylu olduğu açıklanmıştı.