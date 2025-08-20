Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan teşekkür! “Canim kızım her şey senin için”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni şarkısıyla en çok dinlenen sanatçıları arasına girmişti. Demet Akalın bugün yaptığı yeni paylaşımla dinleyicilerine teşekkür etti. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 20.08.2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:58
'Yerinde Dur' şarkısıyla en çok dinlenen şarkılar arasında yer edinen ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan hayranlarına teşekkür mesajı geldi.

Sefo'yla yaptıkları şarkı sonrası gündemden düşmeyen Demet Akalın'In paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Akalın yazın çekildikleri fotoğraflardan derleme yaptığı o paylaşımında, "Bir yazı daha bitiriyoruz! Koşturmaca devam ama🙏🏼🌹🫶🏻🍒💖♥️🤟🏼bu senenin bize kattığı en güzel şey şarkımız 'Yerinde Dur' oldu🫶🏻Sefo'ma, Serdar'ima, kocama 🫶🏻♥️🫠Teşekkürler bizi 1 numaraya taşıyan gönüllere de binlerce öpücük🌹🫠🧿"

"CANİM KIZIM HER ŞEY SENİN İÇİN"

Ayrıca Demet Akalın kızına da değinmeden geçemedi. Akalın, "Çekimdi, şarkıydı, konserlerdi derken en çok Hira bizi özledi🙏🏼canim kızım her şey senin için" ifadelerini kullandı.

Yıllardır Türk pop müziğine damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Özel hayatıyla da merak edilen Akalın, bu kez annelik üzerine yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

42 yaşında kızı Hira'yı dünyaya getiren ünlü şarkıcı bir dergiye verdiği röportajda anneliğin hayatındaki etkilerini içten bir dille anlattı. "Başka meslek seçseydim imkanlarımızı Hira için bu kadar kullanamazdık. 'Anne bugün Sefo, anne bugün Manifest grubundaki kızlar, anne bugün de Aleyna Tilki gelsin kahve içmeye' diye bir lüksümüz olmazdı. Hira'nın öncelikleri; okulu, tatili, arkadaşları, partileri, gezmeleri. Onun istekleri her şeyden önce geliyor." diyen Akalın, kızını büyütürken kendisinin de değiştiğini söyledi.

Akalın, "Hira'mın hayatımı daha anlamlandırdığı bir gerçek. Herkese, her şeye empati yapabilmeyi ve sabırlı olmayı öğretti bana" sözleriyle anneliğin kendisinde yarattığı dönüşüme dikkat çekti.

Öte yandan özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Demet Akalın'ın nereli olduğu da zaman zaman merak ediliyor. Ünlü şarkıcının memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesi.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri...
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti.

Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nı birincilikle tamamladı.

Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle yaptı.

Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi.

FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ!

Fatsalı olduğunu duyanlar ise "O da bizim hemşerimiz miymiş!" demekten kendini alamıyor!