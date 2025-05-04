Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'den samimi açıklamalar: "Geriye dönüp baktığımda..."

Kuaförler'de çalınan şarkılar için metrekare başına 6 bin lira ödeyeceği haberleri yapıldı. Bu yalan. Öyle bir şey yok. Metrekare başına değil yıllık ücret o. Bütün yıl boyunca ödeyeceği para o kadar. Taksicilerden Çiğköftecilere kadar imza attılar artık umumi mahallere bile indik artık. Kul hakkının önüne geçmeye çalışıyoruz. Önde starlar şarkıları söylerken, o şarkıları yazanlar 5 kuruş kazanamıyor. Sefalet içinde yaşayan gerçek eser sahipleri var. Telif böyle bir şey. Amerika, Almanya, Japonya dünyanın telif haklarında üç önemli ülkesi 1.5 milyar dolarlık teliflerden bahsediyorlar. Bizimkini toplasak 30 – 40 milyon dolar. Yüz kat gerideyiz. Biz gelmeden önce dünyada sondan 4'üncüydük, şimdi 36. sıraya çıktık.

Annem babam öğretmendi. Hekimliği ailemin isteğiyle okudum. Sonra o işin kutsallığını müzisyenliğimde kullandım. O disiplin bana çok şey kazandırdı.

Meslek hayatımda hep görünmeyen duvarlarla mücadele ettim. Bu duvarları yıkmak için çabaladım. Müziğin sağcısı solcusu olmaz, müzik birleştiricidir. Bugüne gelebildiğime, ayakta durabildiğime şükrediyorum.