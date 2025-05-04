Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'den samimi açıklamalar: "Geriye dönüp baktığımda..."

FERHAT GÖÇER BAKANLIK DEVREDE Kuaförler'de çalınan şarkılar için metrekare başına 6 bin lira ödeyeceği haberleri yapıldı. Bu yalan. Öyle bir şey yok. Metrekare başına değil yıllık ücret o. Bütün yıl boyunca ödeyeceği para o kadar. Taksicilerden Çiğköftecilere kadar imza attılar artık umumi mahallere bile indik artık. Kul hakkının önüne geçmeye çalışıyoruz. Önde starlar şarkıları söylerken, o şarkıları yazanlar 5 kuruş kazanamıyor. Sefalet içinde yaşayan gerçek eser sahipleri var. Telif böyle bir şey. Amerika, Almanya, Japonya dünyanın telif haklarında üç önemli ülkesi 1.5 milyar dolarlık teliflerden bahsediyorlar. Bizimkini toplasak 30 – 40 milyon dolar. Yüz kat gerideyiz. Biz gelmeden önce dünyada sondan 4'üncüydük, şimdi 36. sıraya çıktık. Annem babam öğretmendi. Hekimliği ailemin isteğiyle okudum. Sonra o işin kutsallığını müzisyenliğimde kullandım. O disiplin bana çok şey kazandırdı. Meslek hayatımda hep görünmeyen duvarlarla mücadele ettim. Bu duvarları yıkmak için çabaladım. Müziğin sağcısı solcusu olmaz, müzik birleştiricidir. Bugüne gelebildiğime, ayakta durabildiğime şükrediyorum. GERİYE DÖNÜK HATALARIMLA YÜZLEŞİYORUM OYUNCULUK HADDİM DEĞİL GÜLPER ÖZDEMİR AKLIM O PROJEDE KALMIŞTI Almanya'da okurken, fırında çalıştım, çocuk baktım. Garson olarak çalıştığım dönemde farklı bir yüzün var, ajansa başvur dediklerinde ajansa gittim. Fotoğraflarımı çektiler. Reklam teklifleri gelmeye başladı ama Almanya'da olduğum için değerlendiremedim. New Yorktayken Türkiye'den bir dizi teklifi geldi. Yabancı kız arıyorlardı, onun seçmelerine girdim. 3 gün sonra seni Türkiye'ye bekliyoruz dediler. Filinta dizisiydi. 4 ayım kalmıştı eğitimimin bitmesine, o yüzden gidemedim. Üniversite bitince görüşelim dediler. Almanya'ya geri döndüm. Ama aklım o projede kalmıştı. Sonrasında atv'de Sen Anlat Karadeniz ve Gülperi dizilerinde rol aldım. Fenerbahçe'nin kuruluş sürecini anlatan Zaferin Rengi filminde oynadım. Annem babam Sinoplu. Türkiye'ye her yaz gelip gidiyorduk zaten. Çocukluğum fındık toplamakla geçti. Annem babam emekli oldu Sinop'talar. SEYAHAT ETMEYİ SEVİYORUM MERT TURAK GENÇLER SKOR ODAKLI Genç oyuncular daha sete ilk girdiklerinde benim karavanım hangisi demeye başlıyorlar. Bunu geçmeleri lazım, skor odaklı bir gençlik yetişiyor. Kimse o maçın oraya nasıl geldiğiyle ilgilenmiyor. Hâlbuki önemli olan yolun kendisidir. Aktörlük dünyadaki en kişisel iş. Hep kazanmaya odaklı, güzel olmaya odaklı bir dayatma söz konusu. Aktörü iyi yapan başarısızlıklarıdır. Sen onu yaşamadan emek vermeden nasıl yol alacaksın. Benim odağım hiç ünlü olmak değildi. 2015'te Mucize filminden sonra birçok teklifi reddedip tiyatroya döndüm. Mert Turak dizi yapmıyor algısını yeni kırabildik. İyi bir film olsun tiyatro devam etsin diye düşündük. Şansıma, Allah gönlüme göre bir proje verdi.