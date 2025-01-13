Trend
Galeri
Trend Magazin
Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: "Yeniden doğmuş gibiyim"
Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: "Yeniden doğmuş gibiyim"
Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Işın Karaca, son dönemde verdiği 20 kilo ile hayranlarının beğenisini topladı. Ardından imajını da yenileyen ünlü isim son şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunma hazırlığında. Işın Karaca bu süreçte zayıflamasının sırrını da paylaştı...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:43