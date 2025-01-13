Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: "Yeniden doğmuş gibiyim"

Verdiği kilolarda gündeme oturan bir diğer isim de Hadise olmuştu. Kendisi günden güne erirken sırrını böyle paylaştı.

HADİSE'NİN ZAYIFLAMA SIRRI

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.