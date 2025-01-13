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Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: "Yeniden doğmuş gibiyim"

Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Işın Karaca, son dönemde verdiği 20 kilo ile hayranlarının beğenisini topladı. Ardından imajını da yenileyen ünlü isim son şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunma hazırlığında. Işın Karaca bu süreçte zayıflamasının sırrını da paylaştı...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:43
Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: Yeniden doğmuş gibiyim

Son zamanlarda verdiği kilolar ile büyük ilgi toplayan Işın Karaca, değiştirdiği imajıyla da bambaşka birine dönüştü.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: Yeniden doğmuş gibiyim

Hayranlarının beğenisini toplayan ünlü şarkıcı, 'Işın hanım noldu size ŞAPŞAHANEEE incecik olmuşsunuz' gibi yorumlarla karşılandı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: Yeniden doğmuş gibiyim

Yeni şarkısının müjdesini yeni imajıyla veren Işın Karaca, sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: Yeniden doğmuş gibiyim

Nasıl zayıfladığına dair merak edilen soruları ise 'spor yaparak' şeklinde cevapladı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca adeta eridi! 20 kilo veren isim sırrını paylaştı: Yeniden doğmuş gibiyim

Verdiği kilolarda gündeme oturan bir diğer isim de Hadise olmuştu. Kendisi günden güne erirken sırrını böyle paylaştı.

HADİSE'NİN ZAYIFLAMA SIRRI

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.

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