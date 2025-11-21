Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Rap’çiler popülerlik adına şarkı yapıyor

Mustafa Topaloğlu, son dönemlerde çıkışa geçen rap müziğe eleştiride bulundu. Yapılan işleri müzik olarak değerlendirmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Hav Hav' diye şarkı yapan Lvbel c5'e göndermede bulundu: 'Şarkı falan değil bunlar, popülerlik adına yapılan şeyler sadece.' Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Çılgın Dersane 5 Updated' filminde kızı Irmak Topaloğlu ile aynı projede olmasıyla ilgili, 'Kendisi sinema yapmak istiyordu. Çok istedi. Birlikte kısmet oldu' dedi. Irmak Topaloğlu ise 'Çılgın Dersane'nin setinde büyüdüm. 22 yaşındayım, babamla aynı projede yer aldım. Ne kadar sahnem olmasa da babamla olmak kıymetli' dedi. İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI Görenler tanıyamadı… Seslendirdiği şarkılarla dillere dolanan ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül, değişimiyle çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri olmuştu. Ailesine düşkünlüğü ile tanınan Kibariye torunu Aras'ın fotoğrafını paylaşmıştı. İşte Kibariye'nin torunu Aras... Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetiksiz hali... Kibariye sosyal medyadan kızı ve eşinin olduğu fotoğrafı paylaştı. Kibariye'nin kızı Birgül'ün inanılmaz değişimi sosyal medyada ilgi odağı oldu. ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE ÇOCUKKEN UĞRADIĞI İSTİSMARI ANLATTI! Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ile sürdürdüğü evlilikle de sık sık gündem olan Kibariye, bu kez çocukken uğradığı cinsel istismarı katıldığı YouTube programında anlattı. Kibariye'nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Kibariye'nin tüyler ürperten o açıklamaları… Ünlü şarkıcı Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Eğlence sektörüne ilk adımı küçük yaşlarda atan Kibariye, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı. Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu. Kibariye son olarak katıldığı bir YouTube programında çocukken uğradığı cinsel istismarı açıkladı. Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, 'Kötü muameleye maruz kaldın mı?' sorusu üzerine 'Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış Zeyno abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez' diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye 'Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim. Kibariye'nin kızı Birgül, sosyal medyayı aktif kullananlardan. Birgül, babası Ali Küçükbalçık ile sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor... İŞTE KİBARİYE'NİN KIZI BİRGÜL'ÜN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ! Diğrer ünlü isimlerin çocuklarını sizler için derledik... PINAR ALTUĞ VE KIZI SU
SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK
AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL
ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR
MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN
METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN
CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR
ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON
PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP
ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ
ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR
DEMET AKALIN VE KIZI HİRA
DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER
MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA
AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM
FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE
HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU
SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR
BURAK KUT VE KIZI ADEN
UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL
YEŞİM ERÇETİN, OZAN ORHON VE KIZLARI YAĞMUR ORHON
ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN