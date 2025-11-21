Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Rap’çiler popülerlik adına şarkı yapıyor

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, son dönemlerde çıkışa geçen rap müziğe eleştiride bulundu.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 08:45
Mustafa Topaloğlu, son dönemlerde çıkışa geçen rap müziğe eleştiride bulundu.


Yapılan işleri müzik olarak değerlendirmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Hav Hav' diye şarkı yapan Lvbel c5'e göndermede bulundu:

"Şarkı falan değil bunlar, popülerlik adına yapılan şeyler sadece."

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Çılgın Dersane 5 Updated' filminde kızı Irmak Topaloğlu ile aynı projede olmasıyla ilgili, "Kendisi sinema yapmak istiyordu. Çok istedi. Birlikte kısmet oldu" dedi.

Irmak Topaloğlu ise "Çılgın Dersane'nin setinde büyüdüm. 22 yaşındayım, babamla aynı projede yer aldım. Ne kadar sahnem olmasa da babamla olmak kıymetli" dedi.

İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Görenler tanıyamadı… Seslendirdiği şarkılarla dillere dolanan ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül, değişimiyle çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi.

Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulmuştu.

Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri olmuştu.

Ailesine düşkünlüğü ile tanınan Kibariye torunu Aras'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

İşte Kibariye'nin torunu Aras...

Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetiksiz hali...

Kibariye sosyal medyadan kızı ve eşinin olduğu fotoğrafı paylaştı. Kibariye'nin kızı Birgül'ün inanılmaz değişimi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE ÇOCUKKEN UĞRADIĞI İSTİSMARI ANLATTI!

Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ile sürdürdüğü evlilikle de sık sık gündem olan Kibariye, bu kez çocukken uğradığı cinsel istismarı katıldığı YouTube programında anlattı. Kibariye'nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Kibariye'nin tüyler ürperten o açıklamaları…

Ünlü şarkıcı Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Eğlence sektörüne ilk adımı küçük yaşlarda atan Kibariye, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı.

Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.

Kibariye son olarak katıldığı bir YouTube programında çocukken uğradığı cinsel istismarı açıkladı.

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu üzerine "Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum.

O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış Zeyno abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle.

Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum.