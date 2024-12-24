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Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bu kez eviyle magazin gündeminde yer aldı. Eşi ve oğlu ile yaşadığı üç oda bir salon villasının kapılarını ilk kez açtı. İşte Nadide Sultan'ın muhteşem villası!