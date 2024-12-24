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Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bu kez eviyle magazin gündeminde yer aldı. Eşi ve oğlu ile yaşadığı üç oda bir salon villasının kapılarını ilk kez açtı. İşte Nadide Sultan'ın muhteşem villası!

Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:06
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

'Konyalım' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Nadide Sultan, evinin kapılarını 'Evrim Akın'la ile Ev Gezmesi'ne açtı.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

Ünlü şarkıcı, muhteşem villasında mutlu hayatını gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

Ünlü şarkıcı, salonunda sadeliği ön planda tuttu.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

Salonunda ahşap sehpa ve perdelerde pudra tonları seçildi.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Yeşillikler içinde sakin bir yaşam sürüyor!

Tuğla ile örülmüş duvarda aile fotoğrafları bulunuyor.

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