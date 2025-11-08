Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü'nün yeni imajı

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü'nün yeni imajı

'Kalbim', 'Unut Beni',' Korkma Kalbim' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bengü yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçti. İşte 46 yaşındaki Bengü'nün yeni imajı...

Giriş Tarihi: 08.11.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:13
Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, bu kez imajıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI...

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

PELİN AKİL

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

ŞÜKRAN OVALI

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Ünlü şarkıcı sarışın oldu! İşte Bengü’nün yeni imajı

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.