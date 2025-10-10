Trend Galeri Trend Magazin Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan şimdi de milyon dolarlık eviyle gündeme geldi. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:28
Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez eviyle konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

SERENAY SARIKAYA

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, "Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum" dedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

"EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR"

Serenay Sarıkaya "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠–zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

ÇAĞLA ŞİKEL'İN LÜKS EVİ

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Çağla Şikel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Güzel sunucunun zarif renklerle tasarlanmış mutfağı oldukça beğeniliyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

ORHAN HAKALMAZ

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

HAKKI BULUT

Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

'BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK'

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı.