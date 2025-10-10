Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! Ev değil saray yavrusu...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez eviyle konuşuldu. 4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU! Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi. Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! SERENAY SARIKAYA Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya 'Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum 'diyor. LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, 'Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!' diye konuştu. Ünlü oyuncu 'Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum' ifadelerini kullandı. Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, 'Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum' dedi. 'EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR' Serenay Sarıkaya 'Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor –zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu.' ifadelerini kullandı. ÇAĞLA ŞİKEL'İN LÜKS EVİ Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Çağla Şikel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel sunucunun zarif renklerle tasarlanmış mutfağı oldukça beğeniliyor. ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ORHAN HAKALMAZ Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı. Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. HAKKI BULUT Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün. 'BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK' Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı. OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK ŞARKICI BAYHAN Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi... Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. NADİDE SULTAN 'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi. NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ SEDA ÜREN Türk müziğinin sevilen sanatçılarından olan Seda Üren'in beyazlarla kaplı evi dikkat çekiyor. SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEREN SERENGİL Paylaşımlarıyla her daim çok konuşulan Seren Serengil bu sefer de saray yavrusu eviyle adından söz ettirdi. SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor. FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ YASEMİN ÖZİLHAN Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlülerden! Sosyetenin ünlü ismi İzzet Özilhan'la hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı evleriyle ilgi odağı oldu. İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ ŞARKICI EGE Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu. Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi. '22 YILDIR EV ARIYORUM' Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, 'Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim.' dedi. SAFİYE SOYMAN Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, boğaz manzaralı evi ile beğeni topluyor. Gri ağırlıklı evini paylaşan Soyman, sevenlerinin beğenisini kazandı. İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ