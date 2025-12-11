Trend Galeri Trend Magazin Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Alman kaleci Loris Karius ile mutlu bir evlilik sürdüren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, müjdeli haberi duyurdu. Leotta, büyük bir sevinçle ikinci kez anne olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:00
Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 2023 yılında Alman kaleci Loris Karius ile evlenmişti.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Çift evlendikleri yılın Ağustos ayında Aria adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Bu kareyi yayınlayan Leotta, "Bu Noel'de daha güzel bir hediye dileyemezdik" sözleriyle sevincini paylaştı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

2024 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025 yılının başında oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Uzun soluklu ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu, mart ayında oğulları Aziz dünyaya geldi.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

CANSEL ELÇİN- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Meslektaş olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra oğulları Atlas'la mutluluklarını katladı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

İLKER AKSUM- DİLAY EKMEKÇİOĞLU

2 yıl önce nikah masasına oturan İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk kez anne- baba olmuştu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, 2024 yılında Çeşme'de evlendi.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Çiftin, eylül ayında ise oğulları Ali doğdu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

2025 yılında ilk kez anne- baba olan bir diğer çift ise İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar oldu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Çift, ekim ayında kucaklarına aldıkları bebeklerine Sora adını koydu.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Üç çocuğu bulunan çift, Eylül ayında en küçük oğulları Leon Mirza'nın doğumuyla mutluluklarını bir kez daha taçlandırdı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

AHMET KURAL- ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem Şahin ile hayatını birleştirmişti. 2024 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu sevince kısa süre önce bir yenisini daha ekledi. Mayıs ayında bebek müjdesi geldiği açıklanan Kural ve Şahin ailesi, 2025'te dünyaya gelen oğullarına Demir adını vererek ailelerini dört kişiye tamamladı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

BESTE KÖKDEMİR- FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

4 Temmuz'da nikah masasına oturan Beste Kökdemir ve eşi, büyük bir heyecan içindeydi.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

28 Kasım'da oğulları Kai Gündeş'in doğumuyla bu heyecan mutluluğa dönüştü.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

EMRE KARAYEL- GİZEM DEMİRCİ

Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti. 2021'de oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu yılın ekim ayında ikinci çocuklarını kucaklayarak mutluluklarını büyüttü.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

KARSU- MİKE SCHRAMA

Şarkıcı Karsu, 2024'te Mike Schrama ile dünyaevine girdi.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Çift, kısa süre sonra doğan oğulları Blues ile aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

İşte sizler için derlediğimiz farklı dönemlerde bebek heyecanı yaşayan diğer ünlü çiftler!

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

"SEN BİZİM MÜKAFATIMIZSIN"

Biricik oğlunu paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafa şu satırları yazdı: "Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben… Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağızımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi… Önceden "Babacığım dikkat et, fazla kilo alma" derdim; bana "Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim" diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki… Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğilinecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor… Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun." Çılgın Sedat'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, takipçilerinden de birçok beğeni aldı.

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez oluyor...

Başarılı sanatçı Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş, ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı.