Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan Nazım Akmandil itirafı! "Onunla tanıştığımdan beri..."

Ünü sunucu ve Influcer Burcu Esmersoy, 2023 yılında kendisinden 16 yaş küçük Nazım Akmandil ile İtalya'da muradına ermişti. Mutlu bir evlilik sürdüren 49 yaşındaki Esmersoy, özel hayatı hakkında itiraflarda bulundu. 'ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ' 'Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü' diyerek duygularını dile getiren Esmersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti: . 'EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM' 'Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum.' 'EMEKLİ OLDUM' Öte yandan geçen günlerde Esmersoy, EYT'li olduğunu açıklayarak, 'Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında.' Ayrıca ünlü sunucu, '6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum' diye konuştu. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un çocukluk fotoğrafı geçtiğimiz aylarda magazin gündeminde yer almıştı. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Oyunculuğuyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran mavi gözlü kız etkileyici sesiyle dikkat çekmişti. O küçük kız, zamanla büyüyerek hem sahnelerde hem de ekranlarda adından söz ettiren bir yıldız haline geldi. Bu mavi gözlü kız güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'dan başkası değil! Yıllar önce objektiflere böyle yansıyan bu sevimli çocuk, masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllar onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Şimdilerde milyonların hayranlıkla izlediği, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Peki bu minik yüzün büyüyüp kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Onun tarzı, oyunculuğu ve özel hayatına dair her detay magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Bir dönem tatlı gülüşüyle tanınan o çocuk, bugün kırmızı halının en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. O küçük yaşta bile ışığı vardı… Şimdi hayranlarının kalbini fethediyor! O isim, atv ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Gözyaşı' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'tan başkası değil! Şimdi sırada bir başka yıldız var… Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri, henüz çocukken çekilen kareleriyle yine hayranlarını şaşırtıyor. Bakalım bu kez fotoğraflardaki minik yüzü tanıyabilecek misiniz? Henüz küçücük bir çocukken sarışın saçları, masmavi gözleri ve sevimli gülüşüyle herkesi büyüleyecek kadar özel bir görünüme sahipti. Daha o zamanlarda bakışlarındaki ışık, ileride milyonların hayranlıkla izleyeceği bir isim olacağının adeta işareti gibiydi. Fotoğrafı görenler, onun masum ama aynı zamanda çok dikkat çekici yüz hatlarını 'yakışıklılığı doğuştan gelmiş' yorumlarıyla değerlendirdi. Evet, bu fotoğrafın sahibi Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değil. Küçüklüğünde bile dikkat çeken karizmasıyla büyüyen Tatlıtuğ, bugün hem başarılı bir oyuncu hem de sevgi dolu bir baba. Üstelik minik oğlu Kurt Efe de babasının adeta kopyası! Sarı saçları ve masum bakışlarıyla babasına olan inanılmaz benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor... Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu. O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler 'Zaman hiç işlememiş' yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor. Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor. O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli! Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi? O minik çocuk şimdi milyonların severek takip ettiği Alişan... Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor. Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi. O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi. Fotoğraftaki bu minik kız, bugün 'Beyaz Mendil', 'Padişah' ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil! Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi... Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler 'Belliymiş Türkiye güzeli olacağı...' demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Kenan Doğulu Haluk Bilginer Barış Manço Bergüzar Korel Bergüzar Korel Ara Güler Demet Özdemir Hande Erçel Hande Erçel Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Demet Evgar Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Gülben Ergen Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Evrim Alasya Evrim Alasya Ozan Akbaba Çağatay Ulusoy Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Uraz Kaygılaroğlu Rıza Kocaoğlu