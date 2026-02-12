Trend Galeri Trend Magazin Ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın oğluna doğum günü hediyesi olay oldu! "En büyük zenginliğim çocuklarım"

Ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın oğluna doğum günü hediyesi olay oldu! "En büyük zenginliğim çocuklarım"

Türkü dünyasının sevilen ismi Bülent Serttaş, ailesine olan düşkünlüğü ile bir kez daha gündeme geldi! Ünlü sanatçı, 18 yaşına basarak reşit olan ve ehliyetini cebine koyan oğlu Emir Serttaş'a unutulmayacak bir sürpriz hazırladı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 12.02.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 07:17
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, 18 yaşına gelen oğlu Emir'e büyük mutluluk yaşattı.

Ünlü sanatçı, ehliyetini almaya hak kazanan Emir'e hemen ilk aracını aldı. Ünlü sanatçının, tercihi yerli ve milli otomobilimiz TOGG oldu.

Serttaş, elektrikli T1OF modelini alıp oğluna hediye etti. Özel plaka da yaptıran Serttaş, "En büyük zenginliğim çocuklarım. Onların mutluluğu benim mutluluğum" dedi.

60 yaşındaki sanatçı Bülent Serttaş, birçok başarılı şarkıya imza atarak adından sıkça söz ettiriyor.

İş hayatının aksine özel hayatını kameralardan uzak yaşayan ünlü türkücü Miray, Bahadır ve Emir isminde 3 evlat sahibi.

Sosyal medya üzerinden oğlu Bahadır ile şarkı söyledikleri anları paylaşan Bülent Serttaş, sevenlerinden de övgü dolu yorumlar almıştı.

Babasına benzerliği ile dikkat çeken Bahadır ile Bülent Serttaş'ın o paylaşımına hayranlarından da beğeni yağdı.

İşte Bülent Serttaş ve oğlu Bahadır'ın, "Maşallah oğlunuz kopyan gibi, Allah bağışlasın", "Hay maşallah" gibi birçok yorum alan gönderisinden kareler…

İşte Bülent Serttaş ve oğlu Bahadır...

60 yaşındaki sanatçı Bülent Serttaş geçtiğimiz aylarda ise kızının yaşattırdığı gururu paylaşmıştı.

Selvi Serttaş ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu birliktelikten Emir, Bahadır ve Miray adından 3 çocuğu olan Bülent Serttaş, kızının üniversiteden mezun olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz yıllarda kızının lise mezuniyetiyle gündeme gelen ünlü türkücü, bu sene de gurur dolu anlarını satırlara döktü.

"MEZUNİYETİNLE GURUR DUYUYORUM!"

Serttaş kızıyla mezuniyetten bir fotoğraf paylaşarak, şu cümleleri yazdı: " Canım kızım Miray, mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla "Dekan Onur Listesi'ne" girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize, bir kez daha kanıtladın.

"SENİNLE HER ZAMAN GURUR DUYACAĞIM"

Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor hayatında ve biliyorum ki gelecekte de aynı başarılarla ilerleyeceksin. Seninle her zaman gurur duyacağım, güzel kızım. Yeni başlangıçların kutlu olsun!

Mezuniyetin hayatına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim Canım Kızım.Seni çok seviyorum!"

Bülent Serttaş'ın, yaptığı bu duygusal paylaşıma kısa sürede tebrik mesajı yağdı.

Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Miray Serttaş, aynı zamanda güzelliğiyle de görenleri büyüledi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZBERK

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN