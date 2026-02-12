Ünlü türkücü Bülent Serttaş'ın oğluna doğum günü hediyesi olay oldu! "En büyük zenginliğim çocuklarım"

"MEZUNİYETİNLE GURUR DUYUYORUM!"

Serttaş kızıyla mezuniyetten bir fotoğraf paylaşarak, şu cümleleri yazdı: " Canım kızım Miray, mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla "Dekan Onur Listesi'ne" girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize, bir kez daha kanıtladın.