Trend Galeri Trend Magazin Ünlüler Bebek'ten ayağını kesti! Uyuşturucu ve fuhuşun ana mekanı olarak öne çıkmıştı! İşler düştü esnaf isyanda

Geçen aya kadar ünlülerin buluşma ve sosyalleşme mekanı olan Bebek, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sonrası eski günlerini mumla arıyor. Satışları yüzde 40 oranında azalan esnaf "Bu operasyon en çok bizi etkiledi" diyor.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 06:38
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semti son yıllarda altın çağını yaşıyordu. Ünlülerin eskiden beri uğrak yeri olan semt, yenilenen Bebek Otel'in kazandığı popülarite sayesinde daha da gözde olmuştu.

Her gün onlarca ünlü semte geliyor, yemek yiyor, arkadaşlarıyla buluşup sosyalleşiyordu. Bu arada onları görmek isteyen hayranları da semte akın ediyordu.

Ancak Bebek Otel'in ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun ana mekanı olarak öne çıkması, semti olumsuz etkiledi. Ünlüler artık Bebek'e uğramıyor.

'ÇİÇEK ALAN YOK'
Yaşanan bu durum esnafı da olumsuz etkilemiş durumda. Eskiden önünde birbirinden lüks araçların park ettiği mekanlar neredeyse boş. Her akşam oradan oraya büyük bir telaş içinde koşturan valeler ise bu durumdan en çok etkilenen meslek gruplarından biri. Valeler "Eskiden her gece 50-60 lüks araç teslim alırken, bu sayı 15-20'lere kadar düştü. Bazı geceler Bebek hayalet mahalleye dönüşüyor. Herkesin akın ettiği o ışıltılı günleri mumla arıyoruz" diyor. Semtte çiçek satanlar da şaşkın. "Eskiden 60-70 adet gül satarken günü artık en fazla 10 gülle kapatıyoruz. Ünlüler sırf harçlık olsun diye bizden gül alırdı. Şimdi kimse yüzümüze bakmıyor. Sattığımız gülleri ise sadece birkaç turist alıyor" diyor.

'KİMSE EĞLENİRKEN POLİSLE KARŞILAŞMAK İSTEMİYOR'
Bebek'in en ünlü mekanlarından birinin işletmecisi, semtin uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarından etkilenmesi hakkında şunları söyledi: "İşlerde genel anlamda büyük bir düşüş yaşadık. Rakamsal olarak bu kayıp yüzde 40 seviyelerinde. Maalesef yaşanan olaylar nedeniyle insanlar buraya gelmiyor. Sonuçta onlara da hak veriyoruz. Çünkü kimse eğlenmek için çıktığı güzel bir akşamda polis ile karşılaşmak istemiyor."