Ünlüler Bebek'ten ayağını kesti! Uyuşturucu ve fuhuşun ana mekanı olarak öne çıkmıştı! İşler düştü esnaf isyanda
Geçen aya kadar ünlülerin buluşma ve sosyalleşme mekanı olan Bebek, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sonrası eski günlerini mumla arıyor. Satışları yüzde 40 oranında azalan esnaf "Bu operasyon en çok bizi etkiledi" diyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 06:38