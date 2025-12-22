Ünlüler dünyasını sarsan ayrılık! Ünlü şarkıcı ve oyuncu yollarını ayırdı

3 yıldır evli olan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların doğru olduğu resmileşti ve ünlü çift boşandıklarını duyurdu.

Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerine yer verildi.