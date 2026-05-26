Trend Galeri Trend Magazin Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ünlü isimlere yaptığı dokunuşlarla tanınan estetikçi Ayşe Yıldız, aldığı tek bir telefonla hayatının şokunu yaşadı! Akılalmaz bir tuzağa düşerek peş peşe on binlerce lirasını dolandırıcılara kaptıran ünlü isim, gerçeği anladığında soluğu adliyede aldı. İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek o dudak uçuklatan vurgunun inanılmaz detayları...

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 26.05.2026 06:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 06:11
Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Ayşe Yıldız'ı arayan kişi, kendisini avukat olarak tanıttı.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ardından elindeki dava dosyasının kapanması için uzlaşma bedeli olarak para istedi. Yıldız, toplam 130 bin TL'sini kaptırınca soluğu savcılıkta aldı.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Dolandırıcıların kurbanlarından birisi de ünlülerin estetikçisi Ayşe Yıldız oldu. Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, 15 Mayıs günü Ayşe Yıldız'ı aradı, hakkında dava dosyası bulunduğunu söyledi.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Şüpheli kişi 49 bin TL uzlaşma bedelini ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söyledi.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ayşe Yıldız parayı gönderdi, bir süre sonra şahıs yeniden aradı hakkında aynı türden bir dava daha olduğunu Yıldız'a iletti. Estetikçi, şahsın verdiği hesap adresine 49 bin TL parayı yolladı.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Şüpheli bu sefer de Yıldız'ın hesabına güvenlik gereği bloke koyması gerektiğini söyledi.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

İKİ KİŞİ YAKALANDI
Ayşe Yıldız mobil hesabına girerek şahsın yönlendirdiği işlemlerin ardından hesabından 32 bin TL para çekildi. Dolandırıldığını anlayan Yıldız savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Ali B., ve Ceylan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlülerin estetikçisine büyük şok! Tek bir telefonla 130 bin TL kaptırdı: İşte o akılalmaz dolandırıcılık yöntemi!

Şüpheliler, Ayşe Yıldız'ın zararını karşıladı. Şahıslar adli kontrol kararıyla nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör