Uyuşturucu testinde sistem nasıl işliyor? Psikolog Esra Ezmeci sistemi GÜNAYDIN'a anlattı: "Karıştırılması mümkün değil"
Son günlerde ünlülerin uyuşturucu testi sonuçlarıyla ilgili tartışmalar büyürken, Uzman Psikolog Esra Ezmeci yaşanan polemiğe son noktayı koydu. Günaydın yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Ezmeci, akıllardaki tüm soru işaretlerine yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 06:12