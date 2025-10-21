Uyuşturucu testinde sistem nasıl işliyor? Psikolog Esra Ezmeci sistemi GÜNAYDIN'a anlattı: "Karıştırılması mümkün değil"

"YEŞİL/ KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLARIN ANA MADDESİ UYUŞTURUCUDAN FARKLIDIR"

"Adli Tıp'ta yapılan uyuşturucu testi en güvenilir testlerden biridir" diyen Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:

"Adli Tıp'ta yapılan testlerde kanda veya saçta uyuşturucu var mı diye bakılmaz. Uyuşturucunun ana maddesi var mı diye analiz edilir. Aynı zamanda yeşil/ kırmızı reçeteli ilaçların da ana maddesi tamamen uyuşturucudan farklıdır ve bunlara da ayrıca içerik ana maddesi olarak bakılır.