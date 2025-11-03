Usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti!

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz, paylaştı. Oğuz Gülhan'la paylaştığı fotoğrafın altına, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare'nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.