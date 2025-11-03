Trend Galeri Trend Magazin Usta oyuncu Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü oyucu Ahmet Gülhan'dan acı haber! Ahmet Gülhan bugün 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 17:54
Devekuşu Kabare'nin kurucularından, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Gülhan'dan acı haber bugün geldi.

Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz, paylaştı. Oğuz Gülhan'la paylaştığı fotoğrafın altına, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare'nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Gülhan eşini 7 ay önce kaybetmişti.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Türk tiyatro ve televizyon tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Gülhan, Devekuşu Kabare tiyatrosunun kurucularından biri olarak sanat hayatına yön verdi. Kariyeri boyunca sayısız oyun ve televizyon yapımında rol aldı.