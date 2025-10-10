Trend
Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal kansere yakalandığını duyurdu! "Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum”
Oyunculuğu bırakıp Bali'ye yerleşen Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurdu. "Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum" diyen iki çocuk annesi Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:19