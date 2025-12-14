Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz'den duygusal sözler... "Bana hiç kıyamazdı"



DEDEM BİR OYUNUMDA DUYGULANIP AĞLAMIŞTI

Tarık Ündüz, hepimiz hayran olduğu Gazanfer Özcan ile nasıl bir dede torun ilişkileri olduğunu "Dedemle çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana hiç kıyamazdı. Okuldayken bir oyunumu izlemişti. Çok duygulanmış hüngür hüngür ağlamıştı. Bana çok güzel anılar bıraktı" diyerek anlattı. Fulya Özcan ve Ündüz, filmi izlerken çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Onları geçmiş yıllara, çocukluklarına götürdü bu film. Özcan ile geçen mutlu günlerini andılar… Gazanfer Özcan, hep güzel anılarla hatırlanan, herkesin yüzünde bir gülümseme bırakan bir sanatçı oldu. Torunu Tarık da onun izinden giderken, beyefendiliği, nezaketi ve düzgün duruşuyla herkesin sevgisini kazandı. Tarık Ündüz, yakında da atv ekranında yayınlanacak A.B.İ. dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni rolünü de merakla bekliyoruz…