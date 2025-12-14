Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz'den duygusal sözler... "Bana hiç kıyamazdı"

Usta oyuncu Gazanfer Özcan, 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği, rolleri ve babacan tavırlarıyla herkesin hayran olduğu bir sanatçı. Hâlâ ekranlara gelen eski dizileri ve tiyatro oyunlarıyla unutulmaz bir isim haline geldi. Özcan'ı şimdi de izinden giden torunu Tarık Ündüz yaşatıyor. Tarık, 19 yaşında konservatuvara girdi, 20 yaşındayken dedesini kaybetti. Sevgiyle büyümüş, çok güzel bir çocukluk geçirmişti. Dedesiyle çok güzel anılar biriktirmişti. Belki dedesiyle oyunculuk konuşacak kadar zamanları olmamıştı ama ondan aldığı mirası en güzel şekilde taşıdı. Ailedeki oyunculuk aşkıyla büyüyen ve kendisini sahnelerde bulan Tarık Ündüz, son olarak 'Adile' filmindeki rolüyle konuşuluyor. Bu rol, öyle bir rol ki belki de dünya üzerinde birkaç kişiye nasip olacak cinsten. Çünkü Tarık Ündüz, bu filmde dedesi Gazanfer Özcan'ı canlandırıyor. Filmde Adile Naşit ile Gazanfer Özcan'ın güzel dostlukları anlatılıyor. Özcan, en zor anlarında Adile Hanım'ın hep yanında olmuş. Tarık Ündüz bu role hazırlanırken en çok annesi Fulya Özcan'ın desteğini almış. Annesinden Adile Naşit ile dedesinin anılarını dinlemiş. Bu rol Ündüz için hem çok duygusal oldu, hem de omuzlarına ayrı bir sorumluluk yükledi. Tarık Ündüz ile konuşmamızda filme nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: 'Adile'de rol alacağım kesinleştikten sonra annemle Adile Naşit ve dedemin arkadaşlıkları üzerine çok konuştuk. Annemden o dönemi tekrar tekrar dinledim. Bu hem benim hem de annem için çok özel bir film oldu.' İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlü isimler... Yeşilçam'ın efsane kötü adamlarından Bilal İnci, 29 Eylül 1936'da Adana'da doğdu. Hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle tanınan İnci'nin sinema serüveni ise ağabeyinin yönlendirmesiyle başladı. Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil ve Babanın Oğlu… Bilal İnci'nin rol aldığı unutulmaz yapımlardan yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Ancak onun kariyerinde en derin izi bırakan yapım, Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Dönüş filmiydi. İnci'nin canlandırdığı Reşit Ağa karakteri, sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Canlandırdığı karakterlerin büyük bölümü sert, acımasız ve kötü adam rolleriyle özdeşleşmiştir. Usta sanatçı, 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. TEPKİLER YÜZÜNDEN OYUNCULUĞA ARA VERDİ Bilal İnci, canlandırdığı kötü karakterler nedeniyle izleyicilerden yoğun tepkiler alınca oyunculuğu bırakıp bir süre Türkiye'den uzaklaşmıştı. Kendisine gönderilen küfür dolu mektuplardan bunaldığını dile getiren İnci, o dönem yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle anlatmıştı: 'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.' AİLECEK ÜNLÜLER! Yeşilçam'ın efsaneleri arasına adını kazıyan Bilal İnci'yle ilgili ortaya çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Meğer usta oyuncunun kızı ve torunları da ekranların yakından tanıdığı isimlermiş. Bilal İnci'nin kızı, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya'nın oğlu Samet'e hayat veren Elif İnci'den başkası değil… Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor. TORUNU BAKIN KİM ÇIKTI! Bilal İnci'nin iki torunu da herkesin tanıdığı ünlü oyuncular... Yeşilçam'ın usta ismi Bilal İnci'nin torunun Akasya Durağı dizisinde 'Şoför Leyla' rolüyle hafızalara kazınan Ayça İnci olduğunu duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bilal İnci 'nin diğer torunu ise yine oyuncu Ayçin İnci'dir. Ayçin İnci ve Ayça İnci kardeşler Elbette, akrabalık bağlarıyla şaşırtan ünlü isimler sadece İnci ailesiyle sınırlı değil. Türkiye'nin ekranlarda sıkça gördüğümüz pek çok tanınmış yüzünün arasında da bilinmeyen aile bağları bulunuyor. Birbirleriyle akraba olduklarını duyunca şaşıracağınız daha birçok ünlü isim var. İşte ünlüler dünyasında 'meğer akraba çıkmışlar!' dedirten o şaşırtıcı bağlantılar… Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cengiz Nezir, 'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 'Bizim Aile', 'Ah Nerede', 'Aile Şerefi' ve 'Süt Kardeşler' gibi dönemin sevilen filmlerinde de rol alan Nezir, bir dönemin ardından bir anda oyunculuğu bırakarak hayranlarını şaşırtmıştı. Mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Nezir hakkındaki bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Meğer Cengiz Nezir, kariyerinin en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış... Bu kişi ise usta oyuncu Ali Fuat Nezir'di. 2011 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Fuat Nezir'in, oğlu Cengiz Nezir ile aynı filmde rol aldığı gerçeği duyanları şaşkına çevirdi. 'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Gırgıriye', 'Ah Nerede' ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve 'Kuzucuklarım benim' sözüyle hafızalara kazındı. 1987 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her kuşaktan seyirci tarafından hala sevgiyle hatırlanıyor. Usta oyuncu, sadece sinemanın değil, televizyonun da en samimi yüzlerinden biriydi. Naşit, 'Uykudan Önce' programında anlattığı masallarla çocukların kalbinde ayrı bir yer edinen sanatçı, sahnedeki neşesini de kameraların ardına taşımıştı... Ancak onun hakkında bugüne kadar pek az bilinen bir detay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Meğer Adile Naşit'in yetenek dolu kanı, ailesinin bir diğer ferdinde de hayat bulmuş. Ünlü oyuncunun kardeşi de yıllar boyunca ekranlarda yer aldı ve birçok başarılı yapımda rol aldı. Üstelik Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden 'Medeni Haller', 'Gülşen Abi', 'Aynalı Tahir', 'Zilyoner', 'Babam Olur musun?' ve 'Hastane' gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıkmış... Evet, Adile Naşit'in kardeşi; tiyatro ve dizi dünyasının tanınan ismi Selim Naşit Özcan'dan başkası değil! Naşit ailesinin bir diğer yetenekli ferdi olan Selim Naşit Özcan, ablası gibi oyunculuk kariyerinde samimiyeti ve doğal performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, yıllar boyunca sinemaya damga vuran rolleriyle gönüllere taht kurdu. Ancak asıl şaşırtan detay, yeteneğin aileden geliyor olması! Usta aktörün yeğeni, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir isim çıktı. Meğer ünlü oyuncunun akrabası, tanınmış sanatçı Soner Arıca'ymış! SÜRPRİZ BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL! Ailede başka ünlüler de var. Bir diğer ünlü yeğeni ise televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Levent İnanır. Konuşulan tek isim Kadir İnanır değil! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço da şaşırtan bir gerçekle yeniden gündemde. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak oyunculuğu ve karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, kariyerini sinema dünyasında şekillendirmiş olsa da, ailesi de en az onun kadar dikkat çekici isimlerle dolu. Nuri Alço, Yeşilçam'daki güçlü kariyeri ve geniş hayran kitlesiyle bugün de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak usta oyuncu, yalnızca kendi kariyetiyle değil, ailesinin geçmişiyle de ilgi çekiyor. Özellikle Nuri Alço'nun kimsenin pek bilmediği dedesi… Döneminin en başarılı sporcularından biri olan dedesi, güreş tarihine adını adeta altın harflerle kazımış. Nuri Alço'nun dedesi, Türk güreşinin efsane ismi Kel Aliço, sayısız başarıya imza atarak adını altın harflerle tarihe kazımıştı. Kırkpınar'da tam 27 yıl başpehlivan unvanını elinde tutan Kel Aliço, güreş tarihinin en güçlü ve unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço'nun dedesi Kel Aliço, ailenin iz bırakan en önemli figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Usta filmlerde ya annedir ya da teyze olarak anılan Şükriye Atav da Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. 600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor. İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap... Yalçın Boratap 1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir. Erdöl Boratap 1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu. Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi. Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha Halit Kut- Burak Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER