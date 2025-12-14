Trend Galeri Trend Magazin Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz'den duygusal sözler... "Bana hiç kıyamazdı"

Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz'den duygusal sözler... "Bana hiç kıyamazdı"

Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın izinden giden torunu Tarık Ündüz, dedesiyle olan bağını ve birlikte geçirdikleri özel günleri anlattı. Ündüz, dedi Özcan için duygusal açıklamalarda bulundu...

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 14.12.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 07:57
Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Usta oyuncu Gazanfer Özcan, 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği, rolleri ve babacan tavırlarıyla herkesin hayran olduğu bir sanatçı. Hâlâ ekranlara gelen eski dizileri ve tiyatro oyunlarıyla unutulmaz bir isim haline geldi. Özcan'ı şimdi de izinden giden torunu Tarık Ündüz yaşatıyor. Tarık, 19 yaşında konservatuvara girdi, 20 yaşındayken dedesini kaybetti. Sevgiyle büyümüş, çok güzel bir çocukluk geçirmişti. Dedesiyle çok güzel anılar biriktirmişti. Belki dedesiyle oyunculuk konuşacak kadar zamanları olmamıştı ama ondan aldığı mirası en güzel şekilde taşıdı.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Ailedeki oyunculuk aşkıyla büyüyen ve kendisini sahnelerde bulan Tarık Ündüz, son olarak 'Adile' filmindeki rolüyle konuşuluyor. Bu rol, öyle bir rol ki belki de dünya üzerinde birkaç kişiye nasip olacak cinsten. Çünkü Tarık Ündüz, bu filmde dedesi Gazanfer Özcan'ı canlandırıyor. Filmde Adile Naşit ile Gazanfer Özcan'ın güzel dostlukları anlatılıyor. Özcan, en zor anlarında Adile Hanım'ın hep yanında olmuş. Tarık Ündüz bu role hazırlanırken en çok annesi Fulya Özcan'ın desteğini almış. Annesinden Adile Naşit ile dedesinin anılarını dinlemiş. Bu rol Ündüz için hem çok duygusal oldu, hem de omuzlarına ayrı bir sorumluluk yükledi.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Tarık Ündüz ile konuşmamızda filme nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: "Adile'de rol alacağım kesinleştikten sonra annemle Adile Naşit ve dedemin arkadaşlıkları üzerine çok konuştuk. Annemden o dönemi tekrar tekrar dinledim. Bu hem benim hem de annem için çok özel bir film oldu."

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı


DEDEM BİR OYUNUMDA DUYGULANIP AĞLAMIŞTI
Tarık Ündüz, hepimiz hayran olduğu Gazanfer Özcan ile nasıl bir dede torun ilişkileri olduğunu "Dedemle çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana hiç kıyamazdı. Okuldayken bir oyunumu izlemişti. Çok duygulanmış hüngür hüngür ağlamıştı. Bana çok güzel anılar bıraktı" diyerek anlattı. Fulya Özcan ve Ündüz, filmi izlerken çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Onları geçmiş yıllara, çocukluklarına götürdü bu film. Özcan ile geçen mutlu günlerini andılar… Gazanfer Özcan, hep güzel anılarla hatırlanan, herkesin yüzünde bir gülümseme bırakan bir sanatçı oldu. Torunu Tarık da onun izinden giderken, beyefendiliği, nezaketi ve düzgün duruşuyla herkesin sevgisini kazandı. Tarık Ündüz, yakında da atv ekranında yayınlanacak A.B.İ. dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni rolünü de merakla bekliyoruz…

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlü isimler...

Yeşilçam'ın efsane kötü adamlarından Bilal İnci, 29 Eylül 1936'da Adana'da doğdu. Hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle tanınan İnci'nin sinema serüveni ise ağabeyinin yönlendirmesiyle başladı.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil ve Babanın Oğlu… Bilal İnci'nin rol aldığı unutulmaz yapımlardan yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Ancak onun kariyerinde en derin izi bırakan yapım, Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Dönüş filmiydi. İnci'nin canlandırdığı Reşit Ağa karakteri, sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Canlandırdığı karakterlerin büyük bölümü sert, acımasız ve kötü adam rolleriyle özdeşleşmiştir.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Usta sanatçı, 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

TEPKİLER YÜZÜNDEN OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Bilal İnci, canlandırdığı kötü karakterler nedeniyle izleyicilerden yoğun tepkiler alınca oyunculuğu bırakıp bir süre Türkiye'den uzaklaşmıştı. Kendisine gönderilen küfür dolu mektuplardan bunaldığını dile getiren İnci, o dönem yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle anlatmıştı: "Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam."

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

AİLECEK ÜNLÜLER!

Yeşilçam'ın efsaneleri arasına adını kazıyan Bilal İnci'yle ilgili ortaya çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Meğer usta oyuncunun kızı ve torunları da ekranların yakından tanıdığı isimlermiş.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Bilal İnci'nin kızı, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya'nın oğlu Samet'e hayat veren Elif İnci'den başkası değil…

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

TORUNU BAKIN KİM ÇIKTI!

Bilal İnci'nin iki torunu da herkesin tanıdığı ünlü oyuncular...

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilal İnci'nin torunun Akasya Durağı dizisinde "Şoför Leyla" rolüyle hafızalara kazınan Ayça İnci olduğunu duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Bilal İnci 'nin diğer torunu ise yine oyuncu Ayçin İnci'dir.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Ayçin İnci ve Ayça İnci kardeşler

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Elbette, akrabalık bağlarıyla şaşırtan ünlü isimler sadece İnci ailesiyle sınırlı değil. Türkiye'nin ekranlarda sıkça gördüğümüz pek çok tanınmış yüzünün arasında da bilinmeyen aile bağları bulunuyor. Birbirleriyle akraba olduklarını duyunca şaşıracağınız daha birçok ünlü isim var. İşte ünlüler dünyasında "meğer akraba çıkmışlar!" dedirten o şaşırtıcı bağlantılar…

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cengiz Nezir, "Hababam Sınıfı"nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

"Bizim Aile", "Ah Nerede", "Aile Şerefi" ve "Süt Kardeşler" gibi dönemin sevilen filmlerinde de rol alan Nezir, bir dönemin ardından bir anda oyunculuğu bırakarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Nezir hakkındaki bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Meğer Cengiz Nezir, kariyerinin en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış...

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

Bu kişi ise usta oyuncu Ali Fuat Nezir'di.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

2011 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Fuat Nezir'in, oğlu Cengiz Nezir ile aynı filmde rol aldığı gerçeği duyanları şaşkına çevirdi.

Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz’den duygusal sözler... Bana hiç kıyamazdı

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.