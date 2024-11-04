Usta oyuncu Halil Ergün GÜNAYDIN’a konuştu! ’Dizilerim tutunca en yakınlarım bile beni kıskandı’

*"Sanat camiasında bazı arkadaşlarım beni paçamdan çekmeye çalıştı" demiştiniz. Kıskançlıklara mı maruz kaldınız?

Evet, kıskançlıklara maruz kaldım, çok da üzüldüm. Dizilerimin tutmasından dolayı bunu yaşadım. Benim çok yakın dostum oldukları için de kırıldım. Yoksa etkilenmezdim. Başarıyı sevin ya! Hayatım boyunca hiç kimseyi kıskanmadım. Aileden de gelen bir şey bu. Başarılı insanları takdir ederim her zaman. Başarıdan dolayı kimseye kızmayacaksın, helal olsun demelisin. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama bir filmi ya da oyuncuyu seyrettiğimde onları kutlayarak, özendiğim olmuştur. Ben uzun zaman diziye hayır demiştim. Baba Evi'nin yapımcısı İrfan Tözüm arkadaşımdı, o ikna etti beni. Hatta para falan bile konuşmamıştım. Dizi çok tuttu, çok izleniyordu. Bir süre sonra bir arkadaşımdan başka başrol oyuncularının aldığı parayı duyunca şoke oldum. Yan rol oyuncuları bile benim iki mislimi alıyordu. Düşünün ben başrolü oynarken, yan rolün yarısını alıyorum. Bunu öğrenince ben de yapımcıma söyledim. Sonraki hafta bana iki misli para getirdiler. İkinci sezon başladığında ise, bana yüksek bir para verdiler.