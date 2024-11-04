Usta oyuncu Halil Ergün GÜNAYDIN’a konuştu! 'Dizilerim tutunca en yakınlarım bile beni kıskandı'
'Dedemin Gözyaşları' adlı filmde torunu için mücadele eden bir dedeyi canlandıran Halil Ergün GÜNAYDIN'a konuştu. 80'e yakın filmde rol aldığını, ancak diziler sayesinde tanındığını söyleyen usta oyuncu, samimi açıklamalar yaptı. Ergün, "Benim dizilerim olay oldu. Yer aldığım işlerden ötürü yolda yürüyemiyorum. Ama çok büyük kıskançlıklara da maruz kaldım. Yakın dostlarım oldukları için de çok kırıldım" diyerek ekledi: "Başarıyı sevin ya, başarılı olanı takdir edin. Ben hep öyle yaptım."
Giriş Tarihi: 04.11.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 06:18