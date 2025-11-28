Trend Galeri Trend Magazin Usta oyuncu Nazan Ayas Günaydın'a konuştu! "Bizden sonra Yeşilçam bitti"

Aşk Hikayemiz, Şekerpare, Kahreden Gençlik, Dul Bir Kadın, Hanımın Çiftliği, Yaprak Dökümü gibi birçok projede boy gösterdi. 80'li yıllardan günümüze kadar 70'in üzerinde filmde rol aldı. Kameraların büyülü ışığıyla ilk kez "Kardeşim Benim" ile tanıştı, o günden sonra sinemanın hayatındaki yeri hiç eksilmedi.

Usta oyuncu Nazan Ayas, Sabah Günaydın'ın Youtube kanalında yayınlanan Pınar Efe'nin sunduğu "Hikayesi Var" programına konuk oldu. Türker İnanoğlu'nun dikkatini çekerek keşfedilen Ayas, Yeşilçam döneminin bilinmeyenlerini anlattı.

Türk sinemasının ruhunu tüm içtenliğiyle ifade eden Ayas, 'Aşk Hikayemiz' filminde birlikte rol aldığı Hülya Avşar'a da övgüler yağdırdı.

*Nazan Hanım'ı hayranlıkla televizyonda ve sinemada izledik. Ama biz bugün biraz o perdeyi aralayıp gerçek Nazan Ayas'ı tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben oyunculuğumu settim de bırakıp evime Nazan olarak dönüyorum. Dizi setinde veya sinema setinde Nazan Ayas'ım. Ama onun da haricinde normal, diğer insanlar gibi yaşayan evimin işini kendim yaparım. Bahçemle ilgilenirim. Bu arada ben Bodrum'da oturuyorum 16 senedir. Aslen İzmirliyim. Bahçeli bir evde oturuyorum. Bahçeyle ilgileniyorum. Tavuklar var onlarla ilgileniyorum. Evimle ilgileniyorum. Yani normal, standart. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyorum.

*Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

İzmir'de büyüdüm, doğdum, büyüdüm. Öğrenimi İzmir'de tamamladım. Yani çok mutlu bir çocukluk.

Yani bu zamanki çocuklar gibi değildik. Biz sokakta oynardık. Gayet çok güzel bir çocukluk geçirdim.

Hiçbir şeye özenmedim. Ama erkek farklı mıydım? Bütün erkek çocuklarını döverdim. Ki normalde çok sakin bir insanım. Ama çocukken çok yaramazdım.

"BİZDEN SONRA YEŞİLÇAM BİTTİ"

*Peki oyunculukla yolunuz nasıl kesişti?

Yani aslında ben reklam filmlerinde oynuyordum. İstanbul'a taşındık.

Yani ben öylesine bir reklam filmlerinde oynamaya başladım. Ve bayağı da reklamlarda oynadım. İşte ilk filmim benim. Pek bilinmez. Kardeşim benim filmi. Nesli Çölgeçen'in de ilk filmidir.

Yeni bir yüz arıyormuş. Benim radar reklam vardı o zamanlar. Onun müdürüyle görüştüler.

Beni istemiş. Öyle ben sinemaya adım attım. Ve o film Antalya Film Festivali'nde en iyi üçüncü film seçildi.

En iyi yönetmen ödülünü aldı. Ondan sonra Sedat Siman Vakfı en iyi film ödülü aldı. Ve orada da ben Türker Bey'in rahmetli İnanoğlu'nun dikkatini çektim. Ve ondan sonra zaten bir girdim bir daha da çıkmadım. Zaten Türker Bey çok önemli bir güçtü o zamanlarda. Bayağı etkiliydi Erler film. Yani orada oynamak bayağı bir şeydi. Ve ondan sonra arkası geldi. Daha sonra işte belli bir süre sonra evlendim. Bebeğim olunca bir dört beş sene ara verdim. Çocuğumu büyüttüm. Şöyleydi tam sinemanın bitip televizyona dönüş. Yani ben döndüğümde kimseyi tanımıyordum. Yeni bir dönemdi çünkü. Yeni bir dönemdi. Ben çünkü Yeşilçam'ın son jenerasyonuyum. Bizden sonra Yeşilçam bitti.

*Kameralar üzerinize ilk çevrildiğinde o an neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz?

Valla ben şu anda da öyleyim. Çok heyecanlanırım. Sete ilk çıktığım gün ilk sahne böyle kalbim ağzımda atar. Ama o heyecanı kaybedersem zaten profesyonellik başlıyor.

Amatör ruh her zaman iyidir.

ÇOK ZOR BİR ROLDÜ

*Şimdi benim favori filmlerinizden birini söylemek istiyorum. Kahreden Gençlik. Yani bu filmin hakikaten kadrosu Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi. Yani Nebahat Şehre var, Cüneyt Arkın var, Yılmaz Zafer var. Allah rahmet eylesin. Baya yani çok iyi bir oyuncu kadrosu vardı.Yani çok önemli oyuncularla aslında orada başrolü paylaştınız. Yani hakikaten çok güzel bir ekip.

Ve çok zor bir roldü. Evet. Yani nasıl söyleyeyim. Çok zor bir roldü. Eroinman bir kızı oynuyordum. Ve Yılmaz'a rahmetliye bütün onu aşılayan, alıştıran bir kızdım. Ve çok zorlandım başlarda yani onu oynarken. Ama üstesinden geldim. Seyreden herkes çok beğendi.

Yönetmeni çok sevdiğim Orhan Elmas. O da Allah rahmet eylesin. Yani benim oyunculuğumda çünkü çok büyük katkısı vardır Orhan Elmas'ın.

Yani çok güzel bir kadroydu. Nebahat Hanım deseniz öyle, rahmetli Cüneyt Bey öyle. Yani çok güzel bir kadroydu. Ve Suzan Abla ile oynamak da çok güzel bir şeydi. Suzan Avcı.

MEMDUH ÜN O FİLMDE HASTALANDI

*Peki o rol size nasıl geldi? Yani o süreç, rolün size gelme süreci.

Şöyle, Türker Bey istemiş zaten. Orhan Bey ile de biz devamlı çalışıyoruz. Geldi. Yani demek ki kısmetimmiş o iş benim. Ama bu çok zor bir roldü. Eroinman bir kızı oynamak çok zor bir roldü.

Yani deneyimli, çok deneyimli değildim ben onu oynadığımda. Yani bende yer eden filmler biri, Kardeşim benim. Kahreden Gençlik. Yani Savunma vardır mesela.

Tahmin ediyorum onu da galiba Orhan Aksoy çekmişti. Karılar Koğuşu, Bir de Sinema Bir Mucizedir. Memduh Bey'in son filmi. Bizim filmimizde hastalandı. Yerine Tunç Başaran geldi. Filmi tamamladı. Zaten o film de festivallik bir filmdi. Son filmi. Ondan sonra başka film çekmedi. Ama ne mutlu bana. Ben öyle bir filmde oynadım. Memduh Bey'in son filmi. Son yani 15 gün falan çekti. Daha sonra rahatsızlandı. Tunç Başaran gelip tamamladı filmi.

BİZE FON GERERLERDİ ORADA SOYUNUR GİYİNİRDİK

*80'lerden bu yana aslında setlerde, yapımcılarda, yönetmenlerde, hikayelerde çok şey değişti. Sizce değişmeyen şey nedir? Yani Türk sinemasının ruhu sizce hala aynı mı?

Hayır değil. Biz çok imkansızlıklar içerisinde çok güzel filmler yaptık. İnsanlara sinemayı sevdirdik.

Ama bu arada da çok güzel yeni gelen yönetmenlerimizin, genç yönetmenlerimizin çok güzel filmleri var seyrettiğim. Ama ben tabii ki o sıcaklığı bulamıyorum. Dostluklar çok farklıydı.

Yani biz kardeş gibiydik. Lüks içinde değildik. Bir minibüse dolar giderdik. Bize fon gererlerdi orada soyunur giyinirdik. Yani evet hakikaten kısıtlı imkanlarla çok güzel işler yapıldı. Şimdi de çok güzel işler var. Hakikaten var. Ama yani ben o sıcaklığı bulamıyorum.

*Peki keşke o dönemin şu yanını bugüne taşıyabilsek dediğiniz bir şey var mı?

Valla o dönemin samimiyetini. Evet onu taşıyabilsek çok güzel olurdu.

YARADANA SIĞINDI BANA BİR TOKAT ATTI...

*O yıllarda aklınızda kalan, sizi hala gülümseten ya da duygulandıran herhangi bir anınız var mı?

Var var çok var da. Ben size bir tane şey anlatayım. Bir tokat sahnen var. Hangi film? Vallahi hatırlamıyorum da. Kazım Kartal tokat atacak bana. Ama yeniyim. Adamcağız prova yapıyor olmuyor olmuyor alamıyorum yani tokadı. Artık utandım. Ya dedim Kazım abi bana sen at. Ben acımaz dedim. O yaradana sığındı bana bir tokat attı. Ve yıldızlar döndü kafamda. O derece? Ama yani inandırıcı olsun diye ben söyledim ona. Alamıyorum benim suçum. Ondan sonra öğrendim. O tokadı yedikten sonra. Yıldızlar döndü ve bir iki saat yanağımdaki kızarıklık geçmedi o vaziyette.

Bir de şey Orhan Elmas o da yine ilk zamanlarım. İlk çalışıyorum. Tabii eskiden böyle şey normal film takılıyor kameraya. Para işte prova yaptık ettik. Ben şaşırdım. Yeniyim yani. Bir şaşırdım iki şaşırdım. Tabii film akıyor. En son bana dedi ki bana bak buradan tuvalet kağıdı geçmiyor dedi. Film geçiyor dedi ona göre dedi. Ve o olmuştur ondan sonra bir daha da hiç bana bir daha laf söylemedi mesela. Sizi sonradan çok sevdi. Yani kızım derdi bana ve ben de Emeği de çoktur. Allah rahmet eylesin.

*Şimdi tabii Türk sinemasından bahsedip de koskoca Atıf Yılmaz'dan bahsetmemek olmaz. Çünkü Atıf Yılmaz denilince Türk sinemasının hakikaten yarısını oluşturuyor. Siz onunla Dul Bir Kadın ve Şekerpare filminde rol aldınız.

En kibar, en nazik yönetmenlerden bir tanesidir. Dünya şekeri, dünya tatlısı. Yani bu kadar kibar, nazik. Yani kamera arkasında da öyleydi. Onunla çalıştığım için insan olarak da çok iyi tanıyorum. Dünya şekeriydi Atıf abi.

*Peki neyi farklı yapıyordu Atıf Yılmaz?

Yani bence iyi hikaye seçiyordu. İyi bir gözlemciydi. Ve iyi oyuncu seçimi vardı. Güzel Şekerpare'nin kadrosu muhteşemdi. Muhteşem bir kadroydu. Hakikaten müthiş bir ekipti.

Öyle bir kadro yok. Şevket Altuğ, İlyas Salman, Yaprak Özdemiroğlu, Neriman Köksal. Evet Neriman Köksal. Daha hatırlayamadım. Çok büyük bir kadroydu. Evet, evet. Yani onun da yönetmenliğini üstlenmişti. Çok güzel bir filmdi. Çok başarılıydı. O da klasikler içine girmiş bir filmdir. Devamlı da oynuyor televizyonlarda. Evet o da kült bir yapım. O zamana göre bayağı müzikal. Çok hoş bir filmdir.

*Ama şimdi benim için çok özel bir oyuncuya değinmek istiyorum. Yılmaz Zafer. Öncesinde bahsetmiştik tabii Kahreden Gençlik'te rol arkadaşınızdı. Yılmaz Zafer ile Kahreden Gençlik ve Dul Bir Kadın filminde rol aldınız. Yılmaz Zafer ile hakikaten seyirciyle aranıza geçen güzel bir kimya vardı?

Öyle, ben Yılmaz'ı sinemadan tanımadım. Reklamda bağlı olduğumuz ajansla birlikteydik. Ben Yılmaz'ı oradan tanırım. Yani çok Yılmaz Zafer ile sinemada hani Kahreden Gençlik'te bir araya geldik de arkadaş olduk değil. İnsan olarak da çok severdim. Çok iyi bir insandı. Çok genç yaşta kaybettik. Allah oğluna ömür versin, sağlık versin.

*Perihan Hanım'la da bu arada çok büyük bir aşkla evlenmişler

Ben şahidim ona. Biz üçümüz film çektiğimizde evli değillerdi mesela. Sevgililerdi. Perihan da onun için çok cefakarlık çekti, etti. Çok şükür oğlunu da büyüttü, evlendirdi. Ama darısı benim başıma.

*Bugün o yıllara dönseniz hangi filmi yeniden çekmek isterdiniz?

Kardeşim benim. İlk filminiz. Evet. Onun gerçekten sizin için çok özel bir yeri var. Ya da Kahreden Gençlik. Kahreden Gençlik benim favorim. Artık ama tabii yaşım geçti. Anneyi falan oynardım.

O yıllarda çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla hala iletişiminiz var mı? Çünkü samimiyetin o dönemdeki dostlukların hakikaten kıymetli olduğunu söylemiştiniz.

Tabii tabii. Yani ben şimdi İstanbul'dan ayrılmadan evvel daha çok görüşüyordum. Eşim Bodrum'dayım. Ama mesela bir Halil Ergün'le telefonlaşırım, görüşürüm. Bayramda araşırız. Eski bir oyuncu arkadaşım var. O da Gündoğan'da oturuyor. Onunla devamlı görüşürüm. Rahmetli Bahar Öztan'la görüşürdüm. O da çünkü gelip gidiyordu. Ne yazık ki evet o da rahmetli oldu. Yani görüştüklerim vardı ama tabii artık uzaklaştım. Ama gene de bazılarıyla Nur Sürer'le görüşürüm. Yani telefonlaşırız. Ama en azından özel günlerde birbirimizi ararız yani. Ya çok güzel bir şey. Ama o dostluklar şimdi yok.

BİR SAMİMİYET VARDI

*Yeşilçam denilince herkesin aklına efsanevi filmler geliyor. İşte çok büyük oyuncular. Peki o dönemin sinema ve sanat camiasını bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir atmosfer vardı o dönemde?

Hani şimdi mesela bir dizi çekiyoruz. Başrol oyuncuların karavanları ayrıdır. Karavanında yemek yer. Bizde o yoktu mesela. Bizde bir minibüsümüz vardı. Başrolü ikinci kadını hatta figürasyon bile gelirdi. Biner giderdik. Yani bir samimiyet vardı. Şimdi o yok mesela. Yani o zaman yani bizde hani ben başrol oynuyorum deyip. Şimdi mesela bizde saygı olayı çok vardı. Biz büyüğümüze karşı çok saygılıydık. Yönetmenimize karşı çok saygılıydık. Gördüğümüz zaman ayağa kalkardık. Yani gözlemliyorum. O saygılar yok.

*Son dönemde oyuncular sosyal medyadaki takipçi sayısına da aslında popülerliğe göre oyuncu seçilmesinden bir şikayetçi. Sizin döneminizde peki oyuncular neye göre seçiliyordu?

Bizde de şöyle vardı. Sinemanın bölgelere göre ayrılıyordu. Mesela Adana bölgesi, İzmir bölgesi. O bölgeyi işletenler derdi ki şu atıyorum Ayşe ile Ali'nin birlikte oynadığı film iyi gişe yapıyor.

Yapımcılar da ona göre başrolü seçerdi. Şu anda? Yani şu anda da takipçi sayısı ama yani... Popülerite. Bizde o değil.

*Mesela bir oyuncunun takipçi sayısının çok fazla olması onun yetenekli olduğunu gösterir mi?

Yok hayır. Ben inanmıyorum. Yetenek ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani yetenek ayrı, güzellik ayrı. Takipçi sayısı ayrı. Yani bunu bilmiyorum. Ama maalesef öyle gidiyor bu çarpıcı işler. Yani sosyal medyayı ne kadar etkin bir şekilde kullanabilirsen... Ben çünkü çok fazla kullanmadığım için.

Yani benim pek alakam yok. Yok benim öyle pek şeyim yok. Çünkü bizim zamanımızda magazinci arkadaşlarımız vardı. Sete gelirlerdi, resim çekerlerdi. Açarlar bir şey olursa direkt bize sorarlardı. Kardeş gibiydik yani şey yoktu. Zaten sosyal medya yoktu.

*Sizce iyi bir şey mi sosyal medyanın o dönemlerde olmaması?

Bence iyi bir şey. Çünkü çok özel hayatınız ortalıkta değil. Şu an sosyal medyayı kaldırsak... Yani her şeyiniz nasıl... Ay su içti sosyal medya. Ay şurada şunu yaptı. Yani her yerde görüyor.

Bence şey, insanların gizli kayboluyor. Her şey ortada.

SİZ HÜLYA AVŞAR'IN BİR DE GENÇLİĞİMİ GÖRECEKTİNİZ SU GİBİYDİ

*Aşk Hikayemiz filminde de rol almıştınız. Orada da Tarık Tarcan, Hülya Avşar başroldeydi. O filmde var mı anılarınız?

Benim Tarık da çok iyi arkadaşımdı. Yani görüşürdük. Hülya dünya şekeridir. Ben Hülya'yı çok severim. Çok da güzel. Aynı dönem, siz o zaman da görecektiniz..

Ama siz bir de gençliğimi görecektiniz onun. Su gibiydi.

*Zaten kendisi de diyor ya, Türkiye'nin en güzel kadını benim.

Doğru, haklı. Pıdır pıdır, cana yakın, çok şeker bir kızdı.

Bizim şöyle, setimiz bittiği zaman herkes evine giderdi. Benim çünkü çok fazla bir gezmem, tozmam yoktur. Yani işim bitti mi evime giderdim.

RAHMETLİ KEMAL SUNAL OLURDU ORADA, ŞERİF GÖREN OLURDU

Peki sizin yaşadığınız o dönemlerde,o dönemde genç olmak nasıl bir duyguydu?

Evet, yani şöyle, ben çok fazla gençliğimi yaşayamadım. Çalışmaktan. Çünkü devamlı setlerdeydim.

Biri bitiyordu, biri başlıyordu. Ama yani şeydik, mesela arada bir işimiz biter. Arkadaşlarla Erman Han vardır, hala var. Altında Papirüs vardı. Oralara gidip, yani arkadaşlarımız da, oyuncu arkadaşlarımız da işte Rahmetli Kemal Sunal olurdu orada, Şerif Gören olurdu. Herkes oradaydı. İki laf ederdik. Büyüklerimizi görürdük. Ama en geç dokuz dediğim evde olurdum ben. Çünkü sabah setim olurdu. Yani benim gençliğim öyle geçti.

Yakın zamanda da yeni bir projenin içerisinde de göreceğiz sizi zaten

Evet, evet. O da çok güzel. Netflix'e sekiz bölümlük bir diziye başlıyorum. Seviyorum. Yani işimi de seviyorum. Mesela şimdi ben bir iki sene ara verdim. Yine biraz yüzüm dinlensin. Çünkü çok arka arkaya projelerde oynadım. Ama özlüyorum. Yani kamerayı özlüyorum. Ortamı özlüyorum.

*Hanımın çiftliğini özlüyor musunuz?

Özlüyorum. O ayrı yani ben ailemden çok iki sene Adana'da vakit geçirdim. İki sene sürdü. Az değil. Ve birinci başladık, birinci bitirdik. Çok güzel bir iş. Ne kadar şanslıyım ki öyle bir projede oynadım. Orada da oranın da kadrosu çok iyi. Çok iyiydi yani. İnanılmaz bir kadro. Ve çok iyi, kastı çok iyiydi. Herkes birbiriyle çok uyumluydu, rolüyle. Saygı duyuyorum yaptığım işe. En önemlisi o.

Normal televizyonda da çok iyi dizilerde oynadım. Yaprak Dökümü'nde de oynadım. Cesur ve Güzel'de oynadım baştan sona...

*O nasıl bir diziydi sizin için?

Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ oynuyordu orada da. O da çok güzeldi. Çok iyiydi. İkisi de çok iyiydi çünkü. Kıvanç Bey müthiş, çok saygılı, çok iyi bir aile terbiyesi almış beyefendi bir çocuk. Tuba Hanım'la da uyumlu. O da saygılı. Yaptığı işe saygılı. Önemli olan o.

*Son olarak sizi yıllardır severek izleyen insanlara bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?

Valla ben çok mutlu oluyorum. Hala beni yolda görüp benim adımla ve soyadımla bana hitap ediyorlar. Bu tabii Yeşilçam'ın getirdiği bir şey. Yeni nesil de tanıyor, onu da çok seviyorum. O da çünkü televizyon dizilerim var. Beni sevmeye devam etsinler.