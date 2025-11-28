Usta oyuncu Nazan Ayas Günaydın'a konuştu! "Bizden sonra Yeşilçam bitti"

*Nazan Hanım'ı hayranlıkla televizyonda ve sinemada izledik. Ama biz bugün biraz o perdeyi aralayıp gerçek Nazan Ayas'ı tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben oyunculuğumu settim de bırakıp evime Nazan olarak dönüyorum. Dizi setinde veya sinema setinde Nazan Ayas'ım. Ama onun da haricinde normal, diğer insanlar gibi yaşayan evimin işini kendim yaparım. Bahçemle ilgilenirim. Bu arada ben Bodrum'da oturuyorum 16 senedir. Aslen İzmirliyim. Bahçeli bir evde oturuyorum. Bahçeyle ilgileniyorum. Tavuklar var onlarla ilgileniyorum. Evimle ilgileniyorum. Yani normal, standart. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyorum.

*Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

İzmir'de büyüdüm, doğdum, büyüdüm. Öğrenimi İzmir'de tamamladım. Yani çok mutlu bir çocukluk.

Yani bu zamanki çocuklar gibi değildik. Biz sokakta oynardık. Gayet çok güzel bir çocukluk geçirdim.

Hiçbir şeye özenmedim. Ama erkek farklı mıydım? Bütün erkek çocuklarını döverdim. Ki normalde çok sakin bir insanım. Ama çocukken çok yaramazdım.

"BİZDEN SONRA YEŞİLÇAM BİTTİ"

*Peki oyunculukla yolunuz nasıl kesişti?

Yani aslında ben reklam filmlerinde oynuyordum. İstanbul'a taşındık.

Yani ben öylesine bir reklam filmlerinde oynamaya başladım. Ve bayağı da reklamlarda oynadım. İşte ilk filmim benim. Pek bilinmez. Kardeşim benim filmi. Nesli Çölgeçen'in de ilk filmidir.

Yeni bir yüz arıyormuş. Benim radar reklam vardı o zamanlar. Onun müdürüyle görüştüler.

Beni istemiş. Öyle ben sinemaya adım attım. Ve o film Antalya Film Festivali'nde en iyi üçüncü film seçildi.

En iyi yönetmen ödülünü aldı. Ondan sonra Sedat Siman Vakfı en iyi film ödülü aldı. Ve orada da ben Türker Bey'in rahmetli İnanoğlu'nun dikkatini çektim. Ve ondan sonra zaten bir girdim bir daha da çıkmadım. Zaten Türker Bey çok önemli bir güçtü o zamanlarda. Bayağı etkiliydi Erler film. Yani orada oynamak bayağı bir şeydi. Ve ondan sonra arkası geldi. Daha sonra işte belli bir süre sonra evlendim. Bebeğim olunca bir dört beş sene ara verdim. Çocuğumu büyüttüm. Şöyleydi tam sinemanın bitip televizyona dönüş. Yani ben döndüğümde kimseyi tanımıyordum. Yeni bir dönemdi çünkü. Yeni bir dönemdi. Ben çünkü Yeşilçam'ın son jenerasyonuyum. Bizden sonra Yeşilçam bitti.