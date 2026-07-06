Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu anlattı: Dublajdan çok iyi paralar kazandım, tiyatrodan para kazanılmaz!

Henüz 6 yaşındayken babasının hayalini gerçekleştirmek üzere adım attığı tiyatro sahnelerinde dile kolay 58 yılını deviren, Yeşilçam'ın en zorlu şartlarında Ayhan Işık'ın masallarıyla büyüyen bir isim o… Nilgün Kasapbaşoğlu, çocuk yıldız olarak başladığı sinema serüveninden Türk tiyatrosunun usta oyunculuğuna uzanan yaşam öyküsünü tüm samimiyetiyle anlattı. Ayşecik hariç Yeşilçam'daki neredeyse tüm efsane çocuk karakterlere ses vererek sinema tarihine damga vurduğunu belirten sanatçı, o döneme dair ezber bozan bir itirafta bulundu: "Yalan yok, dublajdan çok iyi paralar kazandım, bir filmle bütün kışın kömürünü alırdım ama tiyatrodan asla para kazanılmaz." Son dönemdeki estetik çılgınlığına ve meslektaşlarının geçirdiği değişimlere de değinen usta isim, Meryem Uzerli üzerinden çok konuşulacak bir eleştiriye imza atarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: " Kadın o kadar değiştirmiş ki kendini… O diziyi yaptığı zaman ne kadar sıcacıktı. Şimdi biraz soğuk bir kadın olmuş, kusura bakmasın!" Nilgün Kasapbaşoğlu, Günaydın YouTube kanalında yayınlanan "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer yolculuğuna, bilinmeyenlerini anlattı.