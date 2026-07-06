Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu anlattı: Dublajdan çok iyi paralar kazandım, tiyatrodan para kazanılmaz!

CAHİL CESARETİ GİDİP YAPIYORLAR, MESLEKLERE SAYGI DUYULMALI

-Seslendirme demişken son dönemde sosyal medyada fenomenlerin bilindik ve sevilen animasyon filmlerini seslendirmesi eleştiriliyor. "Bunca eğitimli ve deneyimli isim varken her şeyi fenomenlere yaptırmamalıyız" tarzında pek çok eleştiri geliyor. Seslendirme alanında usta bir isim olarak sizin görüşünüzü merak ediyorum.

Bu sadece seslendirmede değil. Duyuyorum; diziler, filmler hepsi ne kadar takipçisi var ona bakıyorlarmış. Yani oyunculuk böyle bir şey değil. Ayrıca seslendirme yapmak sadece dudağı senkron tutturmak değil. Oyunculuğunu da vermek. Oyuncu olmayan bir insanın seslendirme yapması çok zor. Diksiyonu kötü bir insanın seslendirme yapması… Ayrıca ben hiç bilmiyordum. Bunu çok merak ettim. Gidip seyredeceğim vallahi.

Şimdi ben yapanları da suçlamıyorum yani seslendirenleri. Onları bu işe teşvik edenleri, "Siz yapın" diyenleri suçluyorum tabii. Ama yapanlar ne güzel paralarını vermişler, cahil cesaret gidip yapıyorlar. Mesela şehir tiyatrosunda "Yönetmenlik yap bana abla" dediler. "Hiç değilse çocuk oyunu sahneye koy" dediler. Ben dedim ki "Benim kartvizitimde her rol itinayla oynanır yazıyor. Ben anlamam. Ben yönetmenlik bölümü okumadım." İşte cahil cesaretiyle böyle her işe koşmamak gerekiyor. Yani Kur'an'da bir laf vardır çok severim. "Ne zamanki işin ehli olmayan insanlar ehil olmadıkları işleri yapacaklar kıyamet yakındır" der. Yani hakikaten galiba kıyamet yaklaştı diye de korkuyorum. Çünkü yani futbolcusu sinema artisti oluyor. Takipçisi çok olan bir bakıyorum sunucu olmuş. Yani olmaz, o zaman eksik kalıyor. Şimdi ben onların yaptığı işi yapamam onlar da benim yaptığım işi yapamazlar. Mesleklere saygı duyulmalı.