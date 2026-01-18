Usta oyuncu Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizinin başarısını anlattı! "A.B.İ.'deki karakterler hayatın içinden"

Dizi maceralı başladı. Güzel mekânlarımız var. Cem Karcı yönetmenliğinde su gibi bir iş çekiyoruz. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı, oyuncular ve ekip arasında sıcaklık var. O da seyirciye geçiyor. Aile gibi olursanız seyirci hemen anlar. İkinci Bahar dizisindeki sıcaklık var burada. Bu ilişkilerin giderek daha da samimi hale geleceğini düşünüyorum.

Senaryo geldiğinde henüz kadro oluşmamıştı. Kenan İmirzalıoğlu vardı bir onu biliyorduk. Sonradan Afra Hanım dahil oldu. Senaryoyu ilk okuduğumda etkilendim. Hikâye çok güzel. Tüm karakterlerin hikâyesi var ve önleri açık, bu çok önemli. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesi, Eylem Canpolat gibi bir ismin de arasında olduğu senaryo grubu bu işi çok iyi ele almışlar.

Hikâyenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'da yaşayan temsilcileriyiz biz. Uzun yıllar önce İstanbul'a yerleşmişler ama geleneklerinden bağlarından kopmamışlar. Mesela baba gelmeden sofraya oturmuyorlar. Törelerine bağlı bir aile. Ama baba sütten çıkma ak kaşık bir adam değil. Serveti nasıl elde ettiğini göreceğiz.

Tahir Hancıoğlu gibi adamlar çok var. Doğan da ve Sinan da... İnsanlar etrafında gördüklerinin aynısını görüyor ekranda bu da inandırıcılığı artırıyor.

Liseden mezun olur olmaz iki idealim vardı. Önce akademiye girip mimarlık okuyacağım dedim. Sonra da hemen bir öğretmenle evlenip çocuk sahibi olacağım dedim. İki hayalim de gerçek oldu. 22 yaşında baba oldum. Kucağımda bebeğimle derslere gidiyordum. 10 yaşından beri hiç durmadım, hep çalıştım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana. Şimdi tek isteğim A.B.İ. dizisinin reytinglerinin artarak devam etmesi.