Usta oyuncu Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizinin başarısını anlattı! "A.B.İ.'deki karakterler hayatın içinden"

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta A.B.İ. dizisinin otoriter babası Tarık Papuççuoğlu ile 'Efes'in Sırrı' filmi oyuncuları Gamze Karta ve Emir Berke Zincidi konuk oldu

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:51
TARIK PAPUÇÇUOĞLU

Efes'in Sırrı filminde okul müdürünü oynuyorum. Zaten bir mafya babası bir de okul müdürü benim kaderim. Bu filmdeki müdür öğrencilerin eğitimine önem veren iyi bir müdür.
Gençlerle çalışmak harika. Yeni neslin konsantrasyon sorunu var, dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Ama bizim settekiler çok başarılıydılar. Dikkatle dinliyorlar, dinlediklerini hayata geçirebiliyorlar, disiplinliler. Yönetmenimiz Gökhan Tiryaki'nin de ciddi katkısı var. 30 kadar çocukla film çekmek o kadar zor ki, Gökhan sabırla işledi.
A.B.İ. dizisi de zirvede başladı. Çok sevindirdi bizi.
Teknoloji ve imkânlar nasıl geliştiyse seyircinin izlemesi de gelişti, algısı da değişti. Rol yapanı beğenmiyorlar, gerçekten o karakter gibi olanı beğeniyorlar.

Dizi maceralı başladı. Güzel mekânlarımız var. Cem Karcı yönetmenliğinde su gibi bir iş çekiyoruz. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı, oyuncular ve ekip arasında sıcaklık var. O da seyirciye geçiyor. Aile gibi olursanız seyirci hemen anlar. İkinci Bahar dizisindeki sıcaklık var burada. Bu ilişkilerin giderek daha da samimi hale geleceğini düşünüyorum.

Senaryo geldiğinde henüz kadro oluşmamıştı. Kenan İmirzalıoğlu vardı bir onu biliyorduk. Sonradan Afra Hanım dahil oldu. Senaryoyu ilk okuduğumda etkilendim. Hikâye çok güzel. Tüm karakterlerin hikâyesi var ve önleri açık, bu çok önemli. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesi, Eylem Canpolat gibi bir ismin de arasında olduğu senaryo grubu bu işi çok iyi ele almışlar.

Hikâyenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'da yaşayan temsilcileriyiz biz. Uzun yıllar önce İstanbul'a yerleşmişler ama geleneklerinden bağlarından kopmamışlar. Mesela baba gelmeden sofraya oturmuyorlar. Törelerine bağlı bir aile. Ama baba sütten çıkma ak kaşık bir adam değil. Serveti nasıl elde ettiğini göreceğiz.

Tahir Hancıoğlu gibi adamlar çok var. Doğan da ve Sinan da... İnsanlar etrafında gördüklerinin aynısını görüyor ekranda bu da inandırıcılığı artırıyor.

Liseden mezun olur olmaz iki idealim vardı. Önce akademiye girip mimarlık okuyacağım dedim. Sonra da hemen bir öğretmenle evlenip çocuk sahibi olacağım dedim. İki hayalim de gerçek oldu. 22 yaşında baba oldum. Kucağımda bebeğimle derslere gidiyordum. 10 yaşından beri hiç durmadım, hep çalıştım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana. Şimdi tek isteğim A.B.İ. dizisinin reytinglerinin artarak devam etmesi.

KENAN, KENDİNİ İYİ YETİŞTİRMİŞ ANLAŞILMASI KOLAY BİR İNSAN

Kenan'la baba oğulu oynuyoruz. Kenan bir kere Galatasaraylı, oradan tamam. İlk defa çalışıyorum. Ama çok iyi aile kültürü almış kendini yetiştirmiş, son derece beyefendi, saygılı bir insan olduğunu duydum. Yakışıklı yetenekli ve başarılı bir oyuncu. Dolayısıyla anlaşılması kolay bir insan. Çok çabuk kolay anlaştık. Aynı şekilde Sinan (Tuzcu) ve Diren (Polatoğulları) de öyle...

Afra'yı daha önce izlememiştim. İlk açıklandığında biliyorsunuz yaş farkıyla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Ben o yorumlara hiç inanmadım açıkçası. Görmek lazım dedim. Hakikaten hiç söylenen gibi olmadığını gördüm. 40 yıldır Kenan'la karşılıklı oynuyormuş gibi, son derece profesyonel ve başarılı bir iş çıkardı ortaya. Tebrik ediyorum kendisini.

GAMZE KARTA

AİLECE İZLENECEK BİR FİLM YAPTIK

Efes'in Sırrı'nı Efes'te çektik. Çekim süreci çok güzel geçti. Sömestre denk gelmesi güzel oldu. Ailecek izlenecek bir film yaptık. Gençlik Pınarı'nı bulan arkeologların çocukluklarına dönmesi ve tekrar eski hallerine dönmek için verdikleri mücadeleyi anlatan filmimiz Efes'e gitme isteği uyandırıyor. Ben daha önce gitmemiştim. İlk defa bu film sayesinde gezme imkânım oldu ve çok etkilendim. Filmimizin tarihi eserleri öne çıkarma, tarih bilinci oluşturma gibi bir misyonu var. Öğretici ve eğitici bir tarafı var.

Ben kötü ajanlardan Alice'i canlandırdım. İşi tam sahiplenmeyen aklı başka yerde olan partneri Leo'yu zor durumda bırakan bir karakterdi.

İlk Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminde oynamıştım. Oyunculuğu çok sevdim. Deneyimli oyuncularla beraber olmak benim için onur verici. Oyunculuk dersleri almaya başladım. Polat Yağcı hem müzikte hem oyunculukta beni çok destekliyor. Ben de elimden geldiğince onu utandırmamaya çalışıyorum.

Evli olduğumu söyleyince şaşırıyorlar, anne olduğumu söyleyince ayrıca şaşırıyorlar. 6 yaşında bir kızım var, o da oyuncu olmak istiyor. Ama önceliğimiz eğitim.

Eğlence videoları paylaşıyorum, çok seviliyor. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Şarkıcılık iddiam yoktu ama ilk şarkım trendlere girdi. Çok sevildi, devamını istediler. Kalp Atışı şarkım 20 milyon dinlenmeye ulaştı. Son olarak Serdar Ortaç'la düet yaptık. Her şarkısını ezbere bildiğim, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir sanatçıyla şarkı yapmak benim için çok büyük onur ve mutluluk. O da çok beğendi.

EMİR BERKE ZİNCİDİ


SEVDİĞİM İŞLERE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Efes'in Sırrı, gizemli bir film. Efes'te o tarihi mekânda çekmek çok eğlenceliydi. Ben de ilk defa bu film sayesinde gittim ve çok etkilendim. Herkesin gidip görmesi, gerektiğine inanıyorum. Bu filmde de zaten yeterince görecekler ve gitmek isteyecekler. Leo karakterini oynuyorum.

2 yaşından beri setlerdeyim aslında. Reklamla başladı maceram. Bu Kalp Seni Unutur Mu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Küçük Ağa gibi dizilerde rol aldıktan sonra bir müddet ara verdim. O dönem çocuk aklıyla her çocuğun böyle olduğunu düşünüyordum. Çok farkında değildim. Zeki Alasya ile oynama şansı bulduğum için çok gururluyum. Bana çok şey kattı. Aynı şekilde Aras Bulut İynemli en büyük idolüm, onun gibi olmaya çalışıyorum. Ardından eğitimime odaklandım. Sonra pandemi oldu ve süreçte üniversiteye hazırlandım. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema TV okuyorum. Uzun bir aradan sonra sevdiğim işlere geri döndüğüm için mutlu ve keyifliyim.