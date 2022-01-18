Usta sanatçı Coşkun Sabah yıllar sonra açıkladı! Bülent Ersoy’la ilgili bomba iddia...

Usta sanatçı Coşkun Sabah'ın hayatı kitap oldu. "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eserde, Bülent Ersoy'la ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Coşkun Sabah'ın yıllar sonra Bülent Ersoy hakkında yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Kitaba göre; Bülent Ersoy, 1980 yapımı "Beddua" filminin tüm müzikleri Coşkun Sabah'a ait olmasına rağmen afişte "müzik direktörü" olarak kendi adını yazdırdı.

Coşkun Sabah'ın hayatı kitap oldu. "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eserde, Bülent Ersoy'la ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verildi. Kitaba göre Ersoy, 1980 yapımı "Beddua" filminin tüm müzikleri Sabah'a ait olmasına rağmen afişte "müzik direktörü" olarak kendi adını yazdırdı.

Didem Abidin ve Selahaddin Abidin'in kaleme aldığı, Mona Kitap'tan çıkan "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı kitapta Bülent Ersoy'la ilgili şu ifadelere yer verildi:

"1980 yılında, yönetmenliğini Osman F. Seden ve Melih Gülgen'in üstlendiği, başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 'Beddua' filminde müzik direktörü olarak karşımıza çıkar Coşkun Sabah.

Bülent Ersoy bu şarkıya albüm yaptıktan ve şarkı tüm Türkiye tarafından tanınıp sevildikten sonra bu şarkıya bir Film yapma fikri doğar.