Utangaçlığı Hollywood yıldızlığına engel olamadı! İngiliz oyuncu Emily Blunt: "Oyunculuk ulaşılamazdı"

Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu Emily Blunt, 'Yarının Sınırında', 'Sessiz Bir Yer' ve 'Kader Ajanları' filmleriyle büyük çıkış yapmıştı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan 42 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:56
'Yarının Sınırında', 'Sessiz Bir Yer', 'Kader Ajanları' ve sayısız daha birçok filmde rol alan Emily Blunt, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.

İngiliz oyuncu, başarılı oyunculuğuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Kariyeri boyunca cesur seçimler yaparak, aksiyon, drama ve romantik türlerde kendine sağlam bir yer edinen Blunt, 42 yaşında olmasına rağmen hala genç yeteneklerle yarışıyor ve Hollywood'un en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Son dönemde yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme gelen Emily Blunt, son olarak geçmişte yaşadığı kekemelik ve utangaç çocukluk dönemini hatırlatarak, kariyerinin hiç de kolay olmadığını gözler önüne serdi.

İngiliz oyuncu konuya dair, "Oldukça utangaç bir çocuktum. Çok kötü bir kekemeliğim vardı, bu yüzden kolay kolay konuşmuyordum. Bu yüzden konuşmam gereken bir işte çalışmak benim için tamamen ulaşılmazdı" ifadelerini kullandı.

Hollywood oyuncusu samimi açıklamalarıyla yabancı basında ses getirdi.

EMİLY BLUNT KİMDİR?

Emily Olivia Laura Blunt, 23 Şubat 1983'te İngiltere'de dünyaya geldi. Altın Küre ödüllü oyuncu, özellikle My Summer of Love ve The Devil Wears Prada filmleriyle geniş kitlelerce tanındı.

2007 yılında Gideon's Daughter ile TV dalında Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre'sini kazanan Blunt, aynı yıl sinema dalında The Devil Wears Prada ile Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

2009 yılında ise kariyerindeki bir başka önemli dönüm noktasına imza atarak, The Young Victoria filminde I. Victoria'yı canlandırdığı performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ve Drama dalında Altın Küre adaylığı elde etti.