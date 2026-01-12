Utangaçlığı Hollywood yıldızlığına engel olamadı! İngiliz oyuncu Emily Blunt: "Oyunculuk ulaşılamazdı"

İngiliz oyuncu konuya dair, "Oldukça utangaç bir çocuktum. Çok kötü bir kekemeliğim vardı, bu yüzden kolay kolay konuşmuyordum. Bu yüzden konuşmam gereken bir işte çalışmak benim için tamamen ulaşılmazdı" ifadelerini kullandı.