Trend
Galeri
Trend Magazin
Utangaçlığı Hollywood yıldızlığına engel olamadı! İngiliz oyuncu Emily Blunt: "Oyunculuk ulaşılamazdı"
Utangaçlığı Hollywood yıldızlığına engel olamadı! İngiliz oyuncu Emily Blunt: "Oyunculuk ulaşılamazdı"
Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu Emily Blunt, 'Yarının Sınırında', 'Sessiz Bir Yer' ve 'Kader Ajanları' filmleriyle büyük çıkış yapmıştı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan 42 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 12.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:56