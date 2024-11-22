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Üvey Baba'nın Lamia'sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah'ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...
Üvey Baba'nın Lamia'sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah'ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...
Bir döneme damga vuran "Üvey Baba" dizisi 6 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitlemiş ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Sevilen dizide "Lamia" karakteriyle tanınan oyuncu Burçin Abdullah'ın son hali merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:20