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Üvey Baba'nın Lamia'sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah'ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

Bir döneme damga vuran "Üvey Baba" dizisi 6 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitlemiş ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Sevilen dizide "Lamia" karakteriyle tanınan oyuncu Burçin Abdullah'ın son hali merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:20
Üvey Baba’nın Lamia’sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah’ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah’ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah’ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah’ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

İlk olarak Acı Günler isimli dizide rol almıştı ancak Lamia rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı büyüdü, anne oldu! Çocuk yıldız Burçin Abdullah’ın yıllar içerisindeki değişimine bakın...

Küçük yaşta yaşadıkları içimize işleyen Lamia'yı unutmak ne mümkün...

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