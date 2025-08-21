Trend Galeri Trend Magazin Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! 90'ların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! 90'ların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Şemsi İnkaya'nın başrolünde yer aldığı Üvey Baba'nın Lamia'sı, Burçin Abdullah, 90'ların unutulmayan çocuk oyuncularındandı. Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:36
Türk televizyonlarının unutulmaz çocuk yıldızlarından Burçin Abdullah, oldukça dikkat çekmişti. Canlandırdığı karakterle adeta vicdanlarda yara haline gelen bu küçük kızın son halini görenler oldukça şaşırıyor!

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı.

Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı "Lamia" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Ayçe" karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde "Zehra" karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı.

2015'te kısa bir süreliğine "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde "Alev" karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a "Helena" rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı.

İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ!

Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde "Leman Sancakzade" karakterine hayat verdi.

Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı.

KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN! KOCA KIZ OLMUŞ...

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor.

Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece.

Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu.

İşte küçük yıldız Ada Elbir'in yıllar sonraki hali!

Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Ada Elbir, oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayarak dikkat çekmişti.

Şimdilerde çocukluğunun tadını çıkaran Elbir, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

Minik Ece'nin geçirdiği değişim, adeta 'güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtiyor...

İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında.

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.