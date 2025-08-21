Üvey Baba’nın Lamia’sıydı! 90’ların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah’ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.