Trend
Galeri
Trend Magazin
Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! 90'ların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!
Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! 90'ların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!
Şemsi İnkaya'nın başrolünde yer aldığı Üvey Baba'nın Lamia'sı, Burçin Abdullah, 90'ların unutulmayan çocuk oyuncularındandı. Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:36