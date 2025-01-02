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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın yıllar içerindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 37 yaşında olan ünlü isim güzelliğiyle hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:38
Üvey Baba’nın Lamia’sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı.

Üvey Baba’nın Lamia’sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.

Üvey Baba’nın Lamia’sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı.

Üvey Baba’nın Lamia’sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

İlk olarak Acı Günler isimli dizide rol almıştı ancak Lamia rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Üvey Baba’nın Lamia’sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Küçük yaşta yaşadıkları içimize işleyen Lamia'yı unutmak ne mümkün...

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