Trend Galeri Trend Magazin Üvey Baba'nın Lamia'sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Üvey Baba'nın Lamia'sıydı...Çocuk yıldız Burçin Abdullah şimdi 37 yaşında! Son haliyle görenleri hayran bıraktı!

Bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın yıllar içerindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 37 yaşında olan ünlü isim güzelliğiyle hayran bıraktı.