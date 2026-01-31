Trend
Galeri
Trend Magazin
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den zayıflama formülü: Elma sirkesini böyle içmek yağları alev alev yakıyor!
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den zayıflama formülü: Elma sirkesini böyle içmek yağları alev alev yakıyor!
Bilimsel araştırmalar, küçük ama doğru alışkanlıkların böbrekten dişe, bağırsaktan beyne kadar vücudu koruduğunu gösteriyor. Günlük hayatta kolayca uygulanabilecek bu 6 beslenme alışkanlığı, yaşam boyu sağlıklı kalmanın anahtarlarını sunuyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:03