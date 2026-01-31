Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den zayıflama formülü: Elma sirkesini böyle içmek yağları alev alev yakıyor!

HEDEF KİLOYA DURAKSAMADAN ULAŞMAK İÇİN ALTIN KURALLAR

Sürekli ve hedef odaklı 'sağlıklı zayıflamak' için yapmanız gereken altın kuralları açıklıyorum:

Yağ yakımının temeli vücudun harcadığı gerçek kalori ile vücudunuza aldığınız kalori arasında en az 500 ile 1000 kalori bir eksik enerji alımı sağlamaktan geçer. Bu kalori açığı doğru diyet içeriği ile planlanmaz ise zamanla dinlenme metabolik hız azalmaya gider ve vücut metabolizması küçülür. Bu nedenle her öğünün proteini yüksek karbonhidratı daha düşük olması şarttır.







