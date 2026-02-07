Trend
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'a dostlarından jest! Böyle moral buldu! "Ne iyi ettiniz"
Geçtiğimiz yıl beynine yeniden pıhtı atması nedeniyle acil ameliyat olan, Türk sinemasının 76 yaşındaki usta oyuncusu Kadir İnanır, uzun süredir yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor. Rehabilitasyon programı devam eden usta isim, yakın dostlarının yaptığı sürprizlerle moral buldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 10:54