Trend Galeri Trend Magazin Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'a dostlarından jest! Böyle moral buldu! "Ne iyi ettiniz"

Geçtiğimiz yıl beynine yeniden pıhtı atması nedeniyle acil ameliyat olan, Türk sinemasının 76 yaşındaki usta oyuncusu Kadir İnanır, uzun süredir yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor. Rehabilitasyon programı devam eden usta isim, yakın dostlarının yaptığı sürprizlerle moral buldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 10:54
Yeşilçam'ın efsanelerinden olan usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti. 76 yaşındaki sanatçının fizik tedavi süreci devam ediyor.

Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.

KADİR İNANIR'DAN HABER VAR!

Usta sanatçının son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Haftanın 5 günü fizik tedavi gören usta oyuncuya geçtiğimiz gün anlamlı bir jest yapıldı. Usta sanatçı İnanır, önceki akşam dostlarıyla birlikte moral yemeğinde bir araya geldi.

Yemek davetinde dostlarıyla bir araya gelen Kadir İnanır, doktorunun müsaade ettiği süre dolunca misafirleriyle vedalaşarak istirahate çekildi.

"NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ"

Kadir İnanır, günün sonunda dostlarına "Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan pek çok filmde rol almış ve hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni de aslında ünlü bir şarkıcıymış.

Meğer usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'dan başkası değilmiş. Ünlü ismin bir diğer yeğeni de aslında tanıdığımız bir oyuncuymuş.

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kadir İnanır'ın diğer yeğeni de ünlü oyuncu Levent İnanır'mış.

Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmemişti. Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM...

İşte sizler için derlediğimiz diğer akraba ünlüler

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İntizar - Yıldız Tilbe

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe