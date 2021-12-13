Trend Galeri Trend Magazin Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Atiye, üç yıl ara verdiği müziğe, çıkardığı yeni bir albümle döndü. Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş. 33 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. Atiye, doğumdan sonra aldığı 15 kiloyu pilates, yürüyüş ve dans üçlüsü sayesinde verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:37 PAYLAŞ