Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Atiye, üç yıl ara verdiği müziğe, çıkardığı yeni bir albümle döndü. Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş. 33 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. Atiye, doğumdan sonra aldığı 15 kiloyu pilates, yürüyüş ve dans üçlüsü sayesinde verdiğini açıkladı.
Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş.
33 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. Kızı olduğu ortaya çıkan Atiye'nin prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle evlendiği öğrenildi.
Şarkıcı Atiye eşi ve kızı ile birkaç ay önce Almanya'dan İstanbul'a gelmiş.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Atiye ile eşi Erol Sebebci İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemiş.