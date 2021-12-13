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Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Atiye, üç yıl ara verdiği müziğe, çıkardığı yeni bir albümle döndü. Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş. 33 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. Atiye, doğumdan sonra aldığı 15 kiloyu pilates, yürüyüş ve dans üçlüsü sayesinde verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:37
Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Genç şarkıcı Atiye bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Atiye'nin müziğe ara vermesinin nedeni meğer bebekmiş.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

33 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye'nin evlenip çocuk yaptığı ortaya çıktı. Kızı olduğu ortaya çıkan Atiye'nin prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle evlendiği öğrenildi.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Atiye'nin anne olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Şarkıcı Atiye eşi ve kızı ile birkaç ay önce Almanya'dan İstanbul'a gelmiş.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Atiye’nin sırrı ortaya çıktı! Doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Atiye ile eşi Erol Sebebci İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemiş.

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