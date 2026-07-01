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'Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar yaşandı! "Pişman olacağımı bile bile yokum"

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 13.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:55
’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

Programın 13. bölüm yarışmacısı Siirtli Abdullah Özgür Aksu oldu. 25 yaşındaki Özgür, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı ve ilk kez yurt dışına çıkmayı hedefledi.

’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

9 numaralı kutuyla yarışan Özgür, oyuna iyi başladı. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başardı.

Var Mısın Yok Musun 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşatan Özgür, 20 aylık kızı Nil'den bahsederken duygusal anlar yaşadı. 6. turda gelen 830.000 TL'lik banka teklifi hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.

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’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

Pek çok kişi teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünürken, Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum." diyen Özgür bu teklifi reddetti.

’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

Son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Özgür'ün para ağacında yalnızca 5 TL ve 5.000 TL kaldı. Gelen 2.000 TL'lik son teklifi de reddetti ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 5 TL çıktı.

’Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu anlar yaşandı! Pişman olacağımı bile bile yokum

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör