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'Var Mısın Yok Musun'da Kübra'nın hayal kırıklığı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 8.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:27
’Var Mısın Yok Musun’da Kübra’nın hayal kırıklığı!

Programın 8.bölüm yarışmacısı Erzurumlu Kübra Yıldız oldu. 31 yaşındaki Kübra, kazanacağı parayla üniversiteye hazırlanan kardeşinin eğitimine destek olmayı hedefledi. 3 numaralı kutuyla yarışan Kübra, ilk 3 turda 4 kırmızı kutu açtırmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı.

’Var Mısın Yok Musun’da Kübra’nın hayal kırıklığı!

Yarışma boyunca duygusal anlar yaşayan Kübra, nişanlıyken geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü anlattı. İyileşme sürecinde nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Kübra, o dönemleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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’Var Mısın Yok Musun’da Kübra’nın hayal kırıklığı!

4.turda üst üste açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başaran Kübra, iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu 5.tura taşımayı başardı. Ancak önce Dilek'in, hemen ardından Feyza Nur'un kutusundan çıkan iki adet 5 milyon TL, stüdyoda büyük şok yarattı.

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’Var Mısın Yok Musun’da Kübra’nın hayal kırıklığı!

Büyük hayal kırıklığına rağmen oyununa devam eden Kübra, 6.turun sonunda gelen 85.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Kübra'nın kendi kutusundan ise 1.000 TL çıktı.

’Var Mısın Yok Musun’da Kübra’nın hayal kırıklığı!

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör