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'Vargas Havayolları' bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas'tan sürpriz imaj değişimi...

Filenin Sultanları'nda forma giyen Melissa Vargas, her sezon ezber bozan tarzına bir yenisini daha ekledi. Başarılı voleybolcu, hayranlarının karşısına bu kez sosyal medyada büyük ilgi gören bambaşka bir görünümle çıktı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:37
’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Güçlü smaçlarıyla tanınan başarılı pasör çaprazı, hem milli takımda hem de kulüp kariyerinde takımının skor yükünü çeken isimlerin başında geliyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Smaç yüksekliği ve sert servisleri nedeniyle sporseverler tarafından 'Vargas Havayolları' lakabıyla anılan oyuncu, dünya voleybolunun önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.

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’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Ünlü voleybolcu, aynı farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas; uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas son olarak saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplattı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü oldu.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Vargas'ın geometrik çizgilerle desteklediği bu yeni stili, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Barış Murat Yağcı'nın son hali ise sosyal medyada Mauro Icardi'ye benzetilerek hayranlarını şaşırttı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirdi.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Yereli, bu kez özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Herkes doğal sarı saç rengi için kuaför kapılarını aşındırırken, o ise tam tersine bir karar alarak bu görünümünden vazgeçti.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Yereli, doğal sarı saçlarını kumrala boyatarak ilk kez böyle bir imaj değişikliğine gitti.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Tatlıtuğ, mutlu evliliğiyle sık sık örnek çiftler arasında gösteriliyor. Oğulları Kurt Efe ile aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Yakışıklı oyuncunun kısa sürede yayılan fotoğrafları sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

YİNE YENİ İMAJ!

Yeni projeleri için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yeni haliyle kameraların karşısına geçen Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

ZİYNET SALİ

Jennifer Lopez'e benzetilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, imajında dikkat çeken bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyattı ve yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Sezen Aksu'nun "Sarışın" şarkısıyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan değişim, takipçilerinden ve sanatçı dostlarından yoğun ilgi gördü.

’Vargas Havayolları’ bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan sürpriz imaj değişimi...

Binlerce beğeni alan Sali'nin yeni tarzı "çok enerjik" ve "yıllara meydan okuyan güzellik" yorumlarıyla karşılandı. Sanatçının yeni imajıyla sahne çalışmalarına ve projelerine devam edeceği öğrenildi.