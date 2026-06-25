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'Vargas Havayolları' bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas'tan sürpriz imaj değişimi...
'Vargas Havayolları' bu kez saçıyla uçuşa geçti! Filenin Sultanı Melissa Vargas'tan sürpriz imaj değişimi...
Filenin Sultanları'nda forma giyen Melissa Vargas, her sezon ezber bozan tarzına bir yenisini daha ekledi. Başarılı voleybolcu, hayranlarının karşısına bu kez sosyal medyada büyük ilgi gören bambaşka bir görünümle çıktı.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:37