Vefatıyla sevenlerini üzmüştü! Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze programı belli oldu!

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ünlü oyuncunun Beyoğlu'ndaki evinde meydana geldi. Aniden fenalaşan Arslan'ın durumu üzerine eşi vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. 45 yaşındaki oyuncunun, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, başarılı oyuncuya ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Ardından acilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sanatçının ölüm nedeni hakkında hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. CENAZE PROGRAMININ DETAYLARI AÇIKLANDI Ünlü oyuncunun cenaze programı da bugün akşam saatlerinde açıklandı. AÇIKLAMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILDI Oyuncunun menajeri konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. 'PERŞEMBE GÜNÜ...' Açıklamada, 'ACI KAYBIMIZ! Sevgili KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2026 SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR 1980 doğumlu olan Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştı. Sanat yolculuğuna 1998 yılında tiyatro sahnelerinde adım atan oyuncu, ekran serüvenine 2004 yapımı fenomen dizi 'Çemberimde Gül Oya' ile başlamıştı. Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Arslan; Poyraz Karayel (Sefer karakteriyle hafızalara kazındı) Ezel Yer Gök Aşk Hayat Bazen Tatlıdır Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer aldı. Beyaz perdede ise 'Daire', 'Yurt' ve 'Teslimiyet' gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıktı. Arslan, son olarak 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde rol alarak mesleğini icra etmeye devam ediyordu. Henüz çok genç yaşta aramızdan ayrılan Kanbolat Görkem Arslan, geride derin bir boşluk ve birbirinden değerli performanslar bıraktı.