Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüştü! Zara hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor! Meğer gerçek adı…

Türk müziğinin güçlü sesi Zara, son dönemde başarılı kariyeri kadar verdiği kilolarla da gündeme geldi. Kısa sürede 16 kilo veren ünlü sanatçının hakkında bilinmeyen bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Ünlü ismin gerçek adı bakın meğer neymiş...

Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:22
Ünlü şarkıcı Zara, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.

Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı.

Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI