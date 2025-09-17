Trend
Galeri
Trend Magazin
Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüştü! Zara hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor! Meğer gerçek adı…
Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüştü! Zara hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor! Meğer gerçek adı…
Türk müziğinin güçlü sesi Zara, son dönemde başarılı kariyeri kadar verdiği kilolarla da gündeme geldi. Kısa sürede 16 kilo veren ünlü sanatçının hakkında bilinmeyen bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Ünlü ismin gerçek adı bakın meğer neymiş...
Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:22