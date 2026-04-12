Victoria’s Secret yıldızı müjdeyi verdi: Elsa Hosk ikinci kez anne oluyor!

Moda dünyasının kusursuz fiziği ve kendine has tarzıyla tanıdığı Elsa Hosk, podyumlardaki başarısını özel hayatındaki mutlu haberiyle taçlandırıyor. 2015 yılında Victoria's Secret meleği olarak kanatlarını takan Hosk, hayranlarına ikinci bebek haberini verdi. VİCTORİA'S SECRET PODYUMUNDAN ANNELİĞE Kariyeri boyunca dünyanın en prestijli moda evleriyle çalışan Elsa Hosk, özellikle Victoria's Secret podyumundaki enerjisiyle bir döneme damga vurmuştu. İlk çocuğu Tuulikki Joan'ı 2021 yılında kucağına alarak annelik heyecanını tadan ünlü model, şimdi bu mutluluğu ikinci kez yaşamaya hazırlanıyor. Hosk'un hamilelik haberi, moda dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. HAMİLELİK STİLİNİN ÖNCÜSÜ İlk hamilelik döneminde paylaştığı cesur ve şık karelerle 'hamile modası' kavramına yeni bir soluk getiren Hosk, stil ikonu kimliğini bu süreçte de korumuştu. Takipçileri, 37 yaşındaki modelin ikinci hamilelik sürecinde de nasıl bir tarz benimseyeceğini ve podyumların bu efsane isminin yeni yolculuğunu merakla bekliyor. AİLEDE TATLI TELAŞ Kızı Tuulikki'nin abla olacağı bu yeni dönemde, Elsa Hosk sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluğunu gözler önüne serdi. Kariyerine ve kendi moda markasına dair çalışmalarına devam eden ünlü yıldızın, doğum öncesi süreçte bir süre dinlenmeye çekilmesi bekleniyor. Bebeğin cinsiyeti ve diğer detaylar ise şimdiden merak konusu oldu. ELSA HOSK KİMDİR? Dünya podyumlarının en ikonik isimlerinden biri olan Elsa Hosk, İsveç'in moda dünyasına kazandırdığı en büyük süper modellerden biridir. Kariyerine genç yaşta adım atan Hosk, sadece bir model değil, aynı zamanda stiliyle milyonlara ilham veren global bir ikon haline gelmiştir. İşte ünlü model hakkında merak edilen tüm detaylar: ELSA HOSK NERELİ VE KAÇ DOĞUMLU? Tam adıyla Elsa Anna Sofie Hosk, 7 Kasım 1988 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelmiştir. İskandinav güzelliğinin en zarif temsilcilerinden biri olan ünlü model, İsveç asıllıdır. ELSA HOSK KAÇ YAŞINDA? 1988 doğumlu olan Elsa Hosk, günümüz itibarıyla 37 yaşındadır. Modellik kariyerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de ön planda olan yıldız, yaş almasına rağmen enerjisinden ve profesyonelliğinden hiçbir şey kaybetmeden podyumlardaki yerini korumaktadır. ELSA HOSK'UN BOYU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Podyumlardaki hakimiyetini kusursuz fiziğine borçlu olan Elsa Hosk, 1.77 metre boyundadır. Özellikle 'güçlü yürüyüşü' ve podyum enerjisiyle tanınan model, kariyeri boyunca bu özellikleriyle dünyanın en büyük markalarının vazgeçilmezi olmuştur.