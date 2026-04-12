Victoria’s Secret yıldızı müjdeyi verdi: Elsa Hosk ikinci kez anne oluyor!

ELSA HOSK NERELİ VE KAÇ DOĞUMLU?

Tam adıyla Elsa Anna Sofie Hosk, 7 Kasım 1988 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelmiştir. İskandinav güzelliğinin en zarif temsilcilerinden biri olan ünlü model, İsveç asıllıdır.

ELSA HOSK KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu olan Elsa Hosk, günümüz itibarıyla 37 yaşındadır. Modellik kariyerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de ön planda olan yıldız, yaş almasına rağmen enerjisinden ve profesyonelliğinden hiçbir şey kaybetmeden podyumlardaki yerini korumaktadır.

ELSA HOSK'UN BOYU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Podyumlardaki hakimiyetini kusursuz fiziğine borçlu olan Elsa Hosk, 1.77 metre boyundadır. Özellikle "güçlü yürüyüşü" ve podyum enerjisiyle tanınan model, kariyeri boyunca bu özellikleriyle dünyanın en büyük markalarının vazgeçilmezi olmuştur.