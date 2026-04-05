Victoria's Secret'ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu'nu öve öve bitiremedi: "Muhteşem bir güzelliği var"

Başarısını Türkiye sınırlarının dışına taşıyan A.B.İ. dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, Milano'da dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Victoria's Secret modeli tarafından övgü yağmuruna tutulan oyuncu, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 05.04.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 06:52
Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi izleyiciyi etkisi altına aldı. Her hafta heyecan dolu bölümlerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, reyting listesinin zirvesine kuruldu.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü üstlenen Afra Saraçoğlu, başarılı kariyeriyle hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük ses getirdi.

Üniversitede Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğrenim görürken, İkinci Şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Saraçoğlu, güzelliği ve yeteneğiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. Art arda başarılı projelerde rol alan Saraçoğlu, kısa bir süre sonra dizilerin başrolünde yer almayı başardı.

Güzel oyuncu, bu sırada geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Milyonlarca takipçiyi peşinden sürükleyen oyuncu, yurtdışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden isimler arasında yer aldı. Rol aldığı projelerin birçok ülkede yayınlanmasının ardından Afra'nın attığı her adım olay oldu. Yer aldığı reklam kampanyaları ve marka yüzü olduğu projelerle de birçok ülkede davetlere katılmaya başladı.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta da İtalya'da bir etkinliğe özel davetli olarak katıldı. Modanın başkenti Milano'da dünyaca ünlü modellerle bir araya gelen Afra, güzelliğiyle, samimi ve sempatik halleriyle yine herkesi büyüledi.

IŞIĞIYLA PARLADI
Ünlü oyuncu, bu davette Victoria's Secret defilelerinde fırtınalar estiren Bianca Balti ile bir araya geldi. Bir dönem hastalığı nedeniyle podyuma ara veren ancak daha sonra çalışma hayatına dönen Balti ile objektif karşısına geçen Saraçoğlu, ünlü model ile uzun uzun sohbet etti. Balti, Afra'nın doğal güzelliği karşısında övgü dolu sözler söyledi. Dünyaca ünlü model Bianca Balti, "Çok güzel bir enerjisi var. Keyifli bir çekim yaptık. Kendi ışığıyla parlayan muhteşem bir güzelliği var" diyerek Afra'yı öve öve bitiremedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL
Afra Saraçoğlu, son dönemin en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından. Afra'nın bu kadar hayranı olması tesadüf değil. Yaptığı her işin altından başarıyla kalkıyor ve katıldığı her davette bir iz bırakmayı başarıyor. Her projede oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ışıldıyor. Olduğu yerde saymayan, çok çalışan ve sürekli kendisini geliştiren bir oyuncu. Çalışmalarıyla da gençlere çok güzel örnek oluyor. Afra'ya bir alkış da bizden...

HERKESE UMUT OLDU
İtalyan model Bianca Balti, Eylül 2024'te yumurtalık kanseri teşhisi konduktan sonra yoğun kemoterapi süreci geçirmişti.

40 yaşındaki Victoria's Secret mankeni, Mart 2025'te kırmızı halıya döndüğünde, iyileşme sürecinde olduğunu belirtmişti. Şimdilerde kanseri yenen ünlü manken, bu konuda herkese umut oldu.

Son olarak yüzü olduğu markanın tanıtımında Afra Saraçoğlu ile uzun uzun sohbet eden manken, genç oyuncuyla keyifli bir akşam geçirdi. Yaşadığı zor süreç sonrası etrafa gülücükler saçtı. Saraçoğlu da pozitif enerjisiyle Balti'yi kendisine hayran bıraktı.

Öte yandan güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, geçen günlerde Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'daydı.

Moda etkinliklerinde boy gösteren ünlü oyuncu, Paris'te çektirdiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

28 yaşındaki güzel oyuncu, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla öne çıktı. Saraçoğlu, sırt dekolteli ve baştan aşağı siyah tercih ettiği kombiniyle büyük beğeni topladı.

Saraçoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı pozları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Her hareketiyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

ŞERİF SEZER

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Afra Saraçoğlu’nu öve öve bitiremedi: Muhteşem bir güzelliği var

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ